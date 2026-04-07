San Isidro actualiza el Código de Ordenamiento Urbano: Abella Nazar explica cambios propuestos por el municipio

El municipio de San Isidro presentó la actualización del Código de Ordenamiento Urbano, con foco en proteger la costa, preservar el patrimonio histórico y fomentar el desarrollo urbano en Boulogne y Villa Adelina. El subsecretario Abella Nazar detalló los cambios que buscan viviendas más accesibles, reconversión de predios industriales y el acceso público al río.

El municipio de San Isidro presentó en el HCD un proyecto de actualización del Código de Ordenamiento Urbano, con el objetivo de proteger la costa, preservar el patrimonio histórico y fomentar el desarrollo en el oeste del distrito, especialmente en Boulogne y Villa Adelina.

"Este proyecto tiene dos ejes principales," explicó Manuel Abella Nazar, subsecretario de Planeamiento Urbano. "El primero se centra en la protección de la barranca de San Isidro, limitando la constructibilidad en sectores que deben preservarse. También estamos restringiendo el uso de las parcelas sobre la costa para viviendas, porque creemos que eso es incompatible con el uso público del espacio, y además protegemos inmuebles previos a 1946 con valor patrimonial o arquitectónico, garantizando así la identidad de nuestro municipio."

El segundo eje apunta al oeste del partido, con foco en Boulogne y Villa Adelina, donde se busca generar condiciones para el desarrollo urbano y la inversión. "Buscamos flexibilizar algunas normas para lograr que se produzca más desarrollo urbano y que haya más inversión. Esto incluye reducir algunos tamaños mínimos de unidades y bajar los requerimientos de estacionamiento en zonas cercanas a estaciones, considerando la buena conectividad y los servicios públicos existentes," detalló Abella Nazar.

El subsecretario destacó que estas medidas responden a un diagnóstico sobre la evolución poblacional y urbana. "Entre 2010 y 2022, la población de Buenos Aires creció solo un 1%, prácticamente sin cambios, y Villa Adelina incluso bajó un 2%. Además, Boulogne conserva grandes predios industriales que necesitan reconversión. Parte del desafío es darles un nuevo uso que responda a las necesidades actuales de la ciudad," explicó.

Abella Nazar señaló en una nota con Daniel Burone Risso que la comunidad local recibió positivamente las propuestas. "Hicimos rondas de consultas con comerciantes y vecinos, y la respuesta fue muy buena. Hay consenso en que el distrito necesita inversión pública y también desbloquear la inversión privada. Si generamos más oferta de vivienda, más gente se mudará, lo que activa el consumo y crea un círculo virtuoso," dijo.

El proyecto también busca fomentar viviendas más accesibles, ajustando las tipologías y precios. "Reducir el tamaño mínimo de la vivienda de 55 m² a 35 m² permitirá generar unidades más económicas. No todos serán monoambientes, pero sí aparecerán tipologías que pueden ser útiles para poblaciones jóvenes o adultos mayores. Además, modificamos la cantidad de cocheras: ahora habrá una cada dos unidades, lo que ayuda a reducir costos y facilita la construcción," explicó Abella Nazar.

Otro punto central es garantizar el acceso público a la costa y evitar desarrollos residenciales exclusivos. "Nuestra interpretación es que el uso residencial en la costa es incompatible con la convivencia y el acceso público. Al restringirlo, las parcelas privadas deberán generar desarrollos más permeables y con acceso al río, evitando que se repita lo ocurrido con un barrio cerrado en Alviar," destacó.

Respecto a la aprobación del proyecto, Abella Nazar se mostró confiado en el respaldo del Concejo Deliberante. "El foco está en el oeste y en los tres puntos centrales que mencioné. No buscamos tocar otras áreas que requieren procesos más largos. Con estos ajustes, creemos que tenemos buenas posibilidades de aprobación y que el debate será más transparente, permitiendo que la comunidad participe y se informe," concluyó.

El proyecto de actualización del CO busca así equilibrar protección patrimonial, desarrollo urbano, inversión privada y vivienda accesible, con una mirada integral que preserve la identidad de San Isidro mientras impulsa la modernización del oeste del partido.