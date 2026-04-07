Estafas telefónicas bancarias: las mentiras que vacían cuentas y cómo evitarlas

Los delincuentes usan llamadas telefónicas para engañar y vaciar cuentas. Conocé las cinco mentiras más frecuentes y cómo proteger tus datos personales.

El fraude telefónico bancario sigue siendo una de las amenazas más frecuentes para los usuarios. Los delincuentes buscan manipular a las víctimas mediante historias creíbles, logrando que compartan información confidencial o realicen transferencias indebidas.

Según expertos de Kaspersky, la sofisticación de estos engaños aumenta la vulnerabilidad de los usuarios. Además del robo de dinero, los estafadores pueden acceder a información personal, clonar cuentas de aplicaciones y cometer fraudes con tarjetas.

Las cinco mentiras más usadas por los estafadores

1. El falso asesor bancario y el “problema en la cuenta”

Una de las estafas más frecuentes consiste en la llamada de un supuesto empleado del banco que alerta sobre movimientos sospechosos o bloqueos inminentes. Bajo presión, la víctima termina compartiendo códigos recibidos por SMS o transfiriendo fondos a una “cuenta segura”.

2. Soporte técnico o falsa central de operador

Los delincuentes se hacen pasar por representantes de compañías de teléfono, internet o aplicaciones. Inducen a instalar apps o compartir códigos que permiten clonar WhatsApp y acceder a otras cuentas vinculadas.

3. Seguridad social y la “prueba de vida”

Se hacen pasar por funcionarios de organismos como el INSS, solicitando fotos de documentos o pagos de tasas inexistentes. El engaño incluye presión vía SMS o WhatsApp para que la víctima actúe sin verificar.

4. Fraude en compras en línea

Mediante mensajes o llamadas, aseguran que existe un problema con un pedido o paquete retenido. Solicitan datos de la tarjeta o acceso a apps de pago, provocando cargos no autorizados y robo de información financiera.

5. Llamadas silenciosas o “¿hay alguien ahí?”

Llamadas sin respuesta o con grabaciones genéricas permiten a los estafadores identificar números activos, mapear horarios y recolectar muestras de voz para fraudes posteriores, incluso clonación de identidad.

Por qué funcionan estas estafas

El éxito de los fraudes telefónicos radica en la ingeniería social, que manipula emociones como miedo, urgencia o confianza. Los usuarios más vulnerables son quienes no desconfían de llamadas inesperadas o actúan apresuradamente ante amenazas o promesas poco realistas.

Cómo proteger tu cuenta bancaria



No interactuar con llamadas sospechosas; colgar si hay presión para actuar rápido.



Utilizar apps de identificación de llamadas que alertan sobre intentos de fraude.



No instalar aplicaciones ni compartir contraseñas o códigos por teléfono.



Verificar la autenticidad de la llamada a través de canales oficiales, no usar los números proporcionados por la supuesta llamada.



Denunciar llamadas sospechosas a las autoridades o al operador móvil.



No compartir información sensible como códigos, datos bancarios o documentos.



Marcar llamadas como seguras o sospechosas en apps de identificación para proteger a otros usuarios.



Según Kaspersky, la educación digital y la vigilancia activa son fundamentales para reducir el impacto de estas estafas. La combinación de tecnología y atención consciente de los usuarios es la mejor defensa frente a los fraudes telefónicos que buscan vaciar cuentas y robar identidades.