edición 8077 - visitas hoy 28737

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Edictos

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Fernando José Antonio CANIGLIA D.N.I. 25. 144.624, CEDE a la CESIONARIA el Fondo de comercio de la COCHERIA Y UNA SALA VELATORIA sita en Av.Juan Domingo Perón 6545, de la localidad de BENAVIDEZ, ex- Av. de los Constituyentes n° 5541/43/45, Pdo. de Tigre, en esta Provincia; Nomenclatura Catastral: Circ.III, Secc. B. Qta. 3, Manz. 3g. Parc. 19, habilitada en la MUNICIPALIDAD DE TIGRE el 17 de octubre de 2003, con CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEFINITIVA N° 0010601.- Expediente n° 4112-133/03, transferida a favor del aquí cedente por Certificado n° 00056535, a la señora Gazzo Monica Lorena DNI 26.294.211-------------------------------------------------------

.

Últimas Noticias

Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril