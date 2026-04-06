Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Fernando José Antonio CANIGLIA D.N.I. 25. 144.624, CEDE a la CESIONARIA el Fondo de comercio de la COCHERIA Y UNA SALA VELATORIA sita en Av.Juan Domingo Perón 6545, de la localidad de BENAVIDEZ, ex- Av. de los Constituyentes n° 5541/43/45, Pdo. de Tigre, en esta Provincia; Nomenclatura Catastral: Circ.III, Secc. B. Qta. 3, Manz. 3g. Parc. 19, habilitada en la MUNICIPALIDAD DE TIGRE el 17 de octubre de 2003, con CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEFINITIVA N° 0010601.- Expediente n° 4112-133/03, transferida a favor del aquí cedente por Certificado n° 00056535, a la señora Gazzo Monica Lorena DNI 26.294.211-------------------------------------------------------

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