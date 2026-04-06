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San Fernando

Expo Sanfer 2026: vuelve la gran feria industrial y tecnológica con 200 expositores en San Fernando

Expo Sanfer 2026: vuelve la gran feria industrial y tecnológica con 200 expositores en San Fernando
La feria Expo Sanfer 2026 se realizará del 10 al 12 de abril en el Parque Náutico, con entrada gratuita, 200 expositores, shows y propuestas tecnológicas.

La Expo Sanfer 2026 volverá a realizarse este fin de semana en el Parque Náutico de San Fernando, con una propuesta que reunirá a más de 200 expositores locales, actividades recreativas y espacios dedicados a la innovación tecnológica. El evento tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de abril, de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.


Organizada por el Municipio de San Fernando, la feria cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la producción local y promover el desarrollo económico regional.



Expo Sanfer 2026: feria industrial, comercial y tecnológica


Durante las tres jornadas, la exposición ofrecerá una amplia variedad de propuestas vinculadas a la industria, el comercio y la innovación tecnológica, con stands donde empresas y emprendimientos presentarán productos, servicios y experiencias.


El evento se desarrollará en el predio ubicado en Almirante Martín y Escalada, a la vera del Río Luján, en espacios tanto al aire libre como bajo techo.


Actividades, shows y sector gastronómico


Además de los stands, la Expo contará con shows en vivo, entretenimientos y un patio gastronómico con foodtrucks. También habrá un sector dedicado al gaming y los eSports, uno de los atractivos principales para el público joven.


La propuesta busca integrar distintas áreas de interés, incluyendo el turismo local, el comercio y la economía regional, en un entorno accesible para toda la familia.


Empresas, instituciones y universidades presentes


Entre las firmas e instituciones que participarán de la feria se encuentran Unión Ganadera, Mactrail, Ederra, Centro Industrial Maderero, Hidromet, Pampagourmet, Cerveza Escalada, Cañón, Taurus, IMS, Hausbrot y Argensun Foods.


También estarán presentes organismos y entidades como el INTA, CACEL, la Universidad de San Andrés junto a su Departamento de Ingeniería y el LINAR (Laboratorio de IA y Robótica), además de la Universidad Nacional del Delta, entre otras.

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