Susto en el Parque de la Costa durante Semana Santa por una falla en la montaña rusa

El desperfecto ocurrió en pleno Viernes Santo, con el parque colmado. No hubo heridos, pero el episodio generó preocupación y se viralizó en redes.

Un desperfecto en una montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, dejó a varios pasajeros detenidos en altura durante aproximadamente 20 minutos, en pleno Viernes Santo y con el predio colmado de visitantes.

El episodio ocurrió en la atracción “El Desafío”, una de las más intensas del parque, cuando una falla mecánica obligó a frenar el recorrido con personas a bordo.

Pasajeros detenidos a varios metros de altura

Según testigos, el carrito quedó inmovilizado en una pendiente elevada, sin posibilidad de que los ocupantes descendieran por sus propios medios.

Matías Bertuna, un joven que se encontraba en la fila, registró el momento y lo difundió en redes sociales. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, relató.

Las imágenes muestran a los pasajeros detenidos mientras otros visitantes observaban con preocupación desde el suelo.

El rescate y la falta de heridos

Tras varios minutos de incertidumbre, el personal del parque intervino y logró asistir a los ocupantes, garantizando un descenso seguro.

Si bien no se reportaron heridos, la situación generó angustia entre quienes estaban en el juego y quienes presenciaban la escena.

Video viral y denuncias en redes

La difusión del video en TikTok generó una rápida repercusión y abrió el debate sobre el estado de las atracciones.

Usuarios compartieron experiencias similares. “También se había roto la misma montaña rusa. Estuvo más de media hora parada con la gente arriba”, comentó una mujer.

Otra usuaria aseguró: “A la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas. Menos mal que había redes”.

Incluso el propio autor del video agregó: “Nos pasó algo con las cadenas, empezaron a volar pedazos para todos lados. Fue muy shockeante”.

Sin explicación oficial

Hasta el momento, el Parque de la Costa no difundió un comunicado oficial detallando las causas del desperfecto ni las medidas adoptadas tras el incidente.

El hecho ocurrió en uno de los días de mayor concurrencia del año, lo que amplificó su impacto y generó preocupación entre quienes planeaban visitar el predio.