06.04.2026 - 15:49
Edicto: Transferencia de fondo de comercio
Fernando José Antonio CANIGLIA D.N.I. 25. 144.624, CEDE a la CESIONARIA el Fondo de comercio de la COCHERIA Y DOS SALAS VELATORIAS, sitas en calle BOULOGNE SU MER N° 96 y SAAVEDRA N° 691/697 PLANTA ALTA Y BAJA, de la localidad de GENERAL PACHECO, Pdo. de Tigre, en esta Provincia; Nomenclatura Catastral: Circ.II, Secc.A. Manz. 98, Parc. 9, habilitadas en la MUNICIPALIDAD DE TIGRE el 6 de octubre de 2003, con CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEFINITIVA N° 0010600.- Expediente 4112-132/ 03, transferida al aquí cedente el 22/05/2023 por Resolución 1517, con Certificado N° 00057538. , al señora Gazzo Monica Lorena DNI 26.294.211-------------------------