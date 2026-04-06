Cuenta DNI: todos los descuentos en supermercados y comercios durante abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia renueva sus promociones en abril con descuentos diarios en supermercados y beneficios en comercios, gastronomía y ferias.

La billetera digital Cuenta DNI mantendrá durante abril de 2026 un esquema de promociones que permite ahorrar en compras cotidianas en la provincia de Buenos Aires, con foco en supermercados y reintegros por pagos realizados con la app en comercios adheridos.

Una de las principales novedades es la ampliación de beneficios en supermercados, que ahora se distribuyen de lunes a domingo según la cadena, lo que permite planificar las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.

Además, continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con distintos topes de reintegro semanales o mensuales.

Descuentos de Cuenta DNI en supermercados en abril 2026

El esquema de beneficios se organiza por días y cadenas:



Lunes: 10% de descuento sin tope de reintegro.

10% de descuento sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo).

15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo).

Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona.

15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona.

Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.

10% los miércoles, sin tope.

Toledo: 15% los miércoles, sin tope.

15% los miércoles, sin tope.

Supermercados Josimar: 15% los miércoles, con tope de $6.000 semanal.

15% los miércoles, con tope de $6.000 semanal.

Chango Más: 20% los jueves, sin tope.

20% los jueves, sin tope.

La Anónima: 10% semanal, con tope de $5.000 (mínimo $25.000).

10% semanal, con tope de $5.000 (mínimo $25.000).

Jubilados y pensionados: 5% adicional para quienes cobren por Banco Provincia.



Este esquema permite acceder a descuentos prácticamente todos los días de la semana y maximizar el ahorro en compras habituales.

Otros descuentos de Cuenta DNI en abril

Comercios de cercanía



Incluye carnicerías, granjas y pescaderías



20% de descuento de lunes a viernes



Tope de $5.000 por semana



Marcas destacadas



30% de ahorro todos los días



Tope de $15.000 por mes por marca



Participan Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido



Combustibles y tiendas



FULL YPF: 25% sábados y domingos

25% sábados y domingos

Tope de $8.000 semanal



No incluye combustibles



Gastronomía



25% sábados y domingos



Tope de $8.000 semanal



Ferias y mercados bonaerenses



40% todos los días



Tope de $6.000 semanal



Universidades



40% todos los días en comercios adheridos



Tope de $6.000 semanal



Librerías



10% lunes y martes



Sin tope



Farmacias y perfumerías