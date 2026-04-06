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Cuenta DNI: todos los descuentos en supermercados y comercios durante abril 2026

Cuenta DNI: todos los descuentos en supermercados y comercios durante abril 2026
La billetera digital del Banco Provincia renueva sus promociones en abril con descuentos diarios en supermercados y beneficios en comercios, gastronomía y ferias.

La billetera digital Cuenta DNI mantendrá durante abril de 2026 un esquema de promociones que permite ahorrar en compras cotidianas en la provincia de Buenos Aires, con foco en supermercados y reintegros por pagos realizados con la app en comercios adheridos.


Una de las principales novedades es la ampliación de beneficios en supermercados, que ahora se distribuyen de lunes a domingo según la cadena, lo que permite planificar las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.



Además, continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con distintos topes de reintegro semanales o mensuales.


Descuentos de Cuenta DNI en supermercados en abril 2026


El esquema de beneficios se organiza por días y cadenas:



  • Lunes: 10% de descuento sin tope de reintegro.

  • Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo).

  • Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona.

  • Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.

  • Toledo: 15% los miércoles, sin tope.

  • Supermercados Josimar: 15% los miércoles, con tope de $6.000 semanal.

  • Chango Más: 20% los jueves, sin tope.

  • La Anónima: 10% semanal, con tope de $5.000 (mínimo $25.000).

  • Jubilados y pensionados: 5% adicional para quienes cobren por Banco Provincia.


Este esquema permite acceder a descuentos prácticamente todos los días de la semana y maximizar el ahorro en compras habituales.


Otros descuentos de Cuenta DNI en abril


Comercios de cercanía



  • Incluye carnicerías, granjas y pescaderías

  • 20% de descuento de lunes a viernes

  • Tope de $5.000 por semana


Marcas destacadas



  • 30% de ahorro todos los días

  • Tope de $15.000 por mes por marca

  • Participan Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido


Combustibles y tiendas



  • FULL YPF: 25% sábados y domingos

  • Tope de $8.000 semanal

  • No incluye combustibles


Gastronomía



  • 25% sábados y domingos

  • Tope de $8.000 semanal


Ferias y mercados bonaerenses



  • 40% todos los días

  • Tope de $6.000 semanal


Universidades



  • 40% todos los días en comercios adheridos

  • Tope de $6.000 semanal


Librerías



  • 10% lunes y martes

  • Sin tope


Farmacias y perfumerías



  • 10% miércoles y jueves

  • Sin tope

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