Cuenta DNI: todos los descuentos en supermercados y comercios durante abril 2026

La billetera digital Cuenta DNI mantendrá durante abril de 2026 un esquema de promociones que permite ahorrar en compras cotidianas en la provincia de Buenos Aires, con foco en supermercados y reintegros por pagos realizados con la app en comercios adheridos.
Una de las principales novedades es la ampliación de beneficios en supermercados, que ahora se distribuyen de lunes a domingo según la cadena, lo que permite planificar las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.
Además, continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con distintos topes de reintegro semanales o mensuales.
Descuentos de Cuenta DNI en supermercados en abril 2026
El esquema de beneficios se organiza por días y cadenas:
- Lunes: 10% de descuento sin tope de reintegro.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo).
- Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona.
- Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.
- Toledo: 15% los miércoles, sin tope.
- Supermercados Josimar: 15% los miércoles, con tope de $6.000 semanal.
- Chango Más: 20% los jueves, sin tope.
- La Anónima: 10% semanal, con tope de $5.000 (mínimo $25.000).
- Jubilados y pensionados: 5% adicional para quienes cobren por Banco Provincia.
Este esquema permite acceder a descuentos prácticamente todos los días de la semana y maximizar el ahorro en compras habituales.
Otros descuentos de Cuenta DNI en abril
Comercios de cercanía
- Incluye carnicerías, granjas y pescaderías
- 20% de descuento de lunes a viernes
- Tope de $5.000 por semana
Marcas destacadas
- 30% de ahorro todos los días
- Tope de $15.000 por mes por marca
- Participan Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido
Combustibles y tiendas
- FULL YPF: 25% sábados y domingos
- Tope de $8.000 semanal
- No incluye combustibles
Gastronomía
- 25% sábados y domingos
- Tope de $8.000 semanal
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% todos los días
- Tope de $6.000 semanal
Universidades
- 40% todos los días en comercios adheridos
- Tope de $6.000 semanal
Librerías
- 10% lunes y martes
- Sin tope
Farmacias y perfumerías
- 10% miércoles y jueves
- Sin tope