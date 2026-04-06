La Ciudad de Buenos Aires elimina planes sociales y los reemplaza por capacitación laboral

El Gobierno porteño oficializó el fin del esquema asistencial y lo reemplaza por un programa con capacitación obligatoria, vínculo con empresas y plazo limitado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación de los planes sociales y su reemplazo por un nuevo programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal, a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La medida implica el pasaje de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y la autonomía económica, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo sistema alcanzará a unas 5 mil personas y establece una transición de 12 meses hasta el cierre definitivo del esquema actual. Durante el proceso de revisión, se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares.

Desde la administración porteña señalaron que el sistema anterior demandaba unos $10 mil millones anuales y contemplaba 85 convenios, que ahora serán dados de baja. La iniciativa busca dejar atrás más de 20 años de políticas asistencialistas.

En ese marco, Jorge Macri sostuvo: “Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”.

Nuevo esquema con capacitación obligatoria

Uno de los principales cambios es la eliminación de intermediarios, ya que los pagos se realizarán de forma directa a los beneficiarios, con el objetivo de mejorar el control y la transparencia.

Además, se establecerán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, afirmó: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”.

El programa tendrá una duración máxima de un año y estará basado en la formación educativa, la capacitación laboral y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.

La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones perderán el beneficio.

Controles y auditorías en comedores

En paralelo, la Ciudad avanzó en la implementación de una aplicación para comedores, donde cada persona debe registrar su DNI para controlar la entrega de raciones.

Una fiscalización detectó más de 5.000 raciones irregulares, además de beneficiarios fallecidos o con bienes como autos, inmuebles y jubilaciones elevadas. Como resultado, 40 comedores fueron cerrados.

El enfoque oficial apunta a reemplazar el asistencialismo por un modelo basado en trabajo, capacitación y autonomía, con el objetivo de generar inserción laboral real.