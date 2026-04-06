Créditos del Banco Nación a funcionarios: Mónica Frade denunció “tráfico de influencias” y cuestionó al Gobierno

La diputada Mónica Frade denunció presuntas irregularidades en la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios oficialistas y pidió investigar posible tráfico de influencias.

La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, denunció presuntas irregularidades en la entrega de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas, y calificó la situación como “depravado desde lo ético”.

Según sostuvo, el caso expone contradicciones en el discurso oficial. “Esto demuestra que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”, afirmó.

Denuncia por posible tráfico de influencias

Frade confirmó que presentó una denuncia judicial para determinar si existió “tráfico de influencias” entre quienes accedieron a los créditos y las autoridades que los otorgaron.

En ese sentido, solicitó que se revisen “todas las carpetas crediticias” para analizar los tiempos de otorgamiento, las garantías exigidas y los requisitos cumplidos. También pidió acceder a las actas de directorio para conocer cómo se aprobaron los préstamos.

Críticas a Luis Caputo y al Gobierno

La legisladora también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había defendido los créditos hipotecarios y los definió como “la mayor justicia social”, además de reconocer que incentivó a funcionarios a tomarlos.

Frade respondió con ironía: “El Presidente dice que la justicia social es un robo y él habla de justicia social, la verdad es que son raros”.

Un caso testigo bajo la lupa

Como ejemplo, la diputada mencionó el caso de Sarif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según indicó, el joven de 24 años, con un cargo político y un sueldo mensual de dos millones de pesos en el Congreso, recibió un crédito por 357 millones de pesos, lo que motivó cuestionamientos sobre los criterios de asignación.