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San Fernando

Visita a las 7 iglesias en San Fernando: cientos de vecinos participaron del recorrido de Viernes Santo

Semana Santa en San Fernando: multitudinaria recorrida por las 7 iglesias del distrito
La tradicional visita a las 7 iglesias en San Fernando convocó a cientos de vecinos durante el Viernes Santo, en un recorrido gratuito por templos históricos del distrito.

Cientos de vecinos participaron de la tradicional visita a las 7 iglesias en San Fernando durante el Viernes Santo, en una propuesta gratuita organizada por el Municipio que incluyó un recorrido por templos históricos del distrito.


La actividad, impulsada por el área de Turismo local, convocó a una gran cantidad de sanfernandinos que se sumaron al circuito religioso a bordo de micros y minibuses municipales, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.



Una tradición de Semana Santa que se fortalece en San Fernando


En coincidencia con el Viernes Santo, el Municipio organizó esta visita guiada que cada año suma más participantes, consolidándose como una propuesta central del calendario religioso y turístico local.


El secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, acompañó la jornada y destacó: “Muchos sanfernandinos respondieron a esta tradicional cita que realizamos todos los años en la semana de Pascua, el Viernes Santo, visitando las siete iglesias. Es una fecha muy importante para todos, para estar en familia, reencontrarse con uno mismo y estar más cerca de la espiritualidad”.


Qué significa la visita a las 7 iglesias


La visita a las siete iglesias es una tradición extendida en el mundo católico durante la Semana Santa. Los fieles recorren distintos templos para rezar y acompañar espiritualmente la Pasión de Jesús.


Su origen se remonta a la Roma del siglo XVI, cuando se organizaban peregrinaciones a siete basílicas para recordar las distintas etapas del camino de Cristo, desde la Última Cena hasta la crucifixión. Con el tiempo, esta práctica se expandió a distintos países.


Los templos incluidos en el recorrido



  • Nuestra Señora de Aránzazu

  • Nuestra Señora de la Guardia

  • San Martín de Tours

  • Santa Lucía

  • Santiago Apóstol

  • Nuestra Señora del Carmen

  • Nuestra Señora de Itatí

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