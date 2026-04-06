Centros Educativos Municipales de San Fernando festejaron Pascuas con chocolate y juegos

El Municipio organizó actividades por Pascuas en jardines maternales, CEIM y el programa Sumate, con propuestas que integraron a chicos y familias.

Los Centros Educativos Municipales de San Fernando llevaron adelante actividades especiales por Pascuas, donde chicos y familias participaron de propuestas recreativas y educativas vinculadas a la tradicional celebración.

Las iniciativas incluyeron la elaboración de huevos de chocolate, muffins y roscas, en espacios como los Jardines Maternales, los Centros Educativos Integrales Municipales (CEIM) y el programa ‘Sumate’, destinado a adolescentes.

Actividades de Pascua en todos los niveles educativos

Previo al domingo de Pascua, el Municipio organizó una serie de actividades que abarcaron todos los espacios educativos municipales, promoviendo la participación activa de las familias.

Las propuestas se desarrollaron de manera articulada en jardines maternales, CEIM y el programa Sumate, consolidando espacios de encuentro y aprendizaje.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Analía Medina, acompañó las actividades y destacó: "Recorrimos los Centros Educativos Municipales y los Jardines Maternales donde compartimos el hacer y decorar paletas de chocolate con los chicos junto a sus familias. También acompañamos a los chicos del CEIM que estuvieron haciendo huevos de Pascua que llevan a sus casas para compartir con los suyos, y finalizamos la recorrida en el Súmate, donde los chicos hicieron roscas de Pascua para compartir con su familia, y también hicieron y decoraron huevos".

El rol educativo de las actividades de Pascua

La funcionaria remarcó el enfoque pedagógico de estas propuestas: "Estas actividades están orientadas a recordar lo que son las Pascuas, y a que los chicos participen del proyecto educativo que tiene programadas actividades durante todo el año".

Asimismo, explicó el funcionamiento de los espacios: “Cabe destacar que los Centros Educativos Municipales trabajan en cada una de las actividades que se conectan durante el año, donde los chicos participan y realizan actividades alusivas. Los Jardines Maternales albergan chicos de 1 año y medio a 3 años, el CEIM son apoyos escolares que funcionan a contraturno de la escuela, y los Sumate están orientados a adolescentes como lugar donde puedan seguir articulando con chicos de su edad y compartiendo de cara a la contención, que es la idea del Municipio de brindar un espacio".