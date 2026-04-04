Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario

El espacio, impulsado por la asociación “El Mago Gaspar”, ofrecerá cursos para quienes estén terminando el secundario o busquen prepararse para estudios superiores. La apertura se dio en el aniversario del Benavidez Fútbol Club.

Se inauguró en Benavídez el Instituto Educativo Costas, un nuevo espacio orientado a la formación de jóvenes y adultos que buscan completar el secundario o prepararse para continuar estudios superiores.

El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Educativa y Deportiva “El Mago Gaspar” y se presentó en el marco del 10° aniversario del Benavidez Fútbol Club, organización vinculada a la iniciativa.

Durante la apertura, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: "Estamos acompañando con mucha alegría este encuentro, celebrando un instituto que va a brindar apoyo escolar para los jóvenes que quieran ingresar a carreras universitarias. Acá hay todo un conjunto de personas que se comprometen con el otro. Desde el Municipio creemos que hay que fortalecer todos los espacios educativos y deportivos de la comunidad, por eso prestamos nuestro apoyo".

El acto incluyó un discurso del director del instituto, Darío Gaspar Costas, seguido del corte de cinta junto a autoridades y miembros del club. En ese contexto, la asociación recibió una placa conmemorativa por sus 10 años.

Luego de la inauguración, los asistentes recorrieron las instalaciones del nuevo establecimiento.

Sobre el funcionamiento del espacio, Darío Gaspar Costas explicó: "Este espacio va a brindar cursos para personas que están finalizando el secundario o que ya los hayan terminado. Vamos a reforzar todos los contenidos de matemática, con talleres de 18 encuentros, una vez por semana, para fortalecer los temas que cuestan. Vino Gisela Zamora y trajo una carta del intendente Julio Zamora, que nos acompaña siempre".

El instituto ofrecerá talleres semanales, con foco en materias clave como matemática, con el objetivo de reforzar contenidos y facilitar el acceso a estudios universitarios.