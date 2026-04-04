Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari

El MAT presenta una exposición con obras tempranas de Ricardo Garabito y otra de Lula Mari, inspirada en el Delta, con entrada gratuita para vecinos.

El Museo de Arte Tigre inauguró dos nuevas muestras que amplían su agenda cultural: “Garabito” y “La casa, la cosa y las noches”, de la artista Lula Mari.

Las exposiciones combinan obras históricas y producciones contemporáneas, con eje en la pintura, la materialidad y la inspiración en el paisaje del Delta.

Una mirada a la obra de Garabito

La muestra “Garabito” reúne 26 obras tempranas del artista Ricardo Garabito, realizadas entre fines de la década del ’50 y los años ’60.

Se trata de pinturas de impronta costumbrista, con escenas de figuras, patios y naturalezas muertas, que se destacan por su fuerte carga matérica, riqueza cromática y expresividad.

El investigador y biógrafo Marcelo Pacheco subraya que la obra del artista se desarrolló al margen de modas y vanguardias, consolidando un estilo propio.

Material documental y curaduría

La exposición también incluye bocetos, catálogos y recortes periodísticos de época, que permiten contextualizar su producción en un momento previo a la difusión digital.

La curaduría estuvo a cargo de la directora artística del museo, Graciela Arbolave.

Lula Mari y el paisaje del Delta

Por otro lado, el museo presenta “La casa, la cosa y las noches”, una muestra de la artista Lula Mari con curaduría de Sebastián Nóbrega.

La exposición reúne cerca de 50 obras, muchas de ellas inspiradas en el paisaje del Delta de Tigre.

A través de su trabajo, la artista explora:



la naturaleza



los objetos cotidianos



el uso de la luz



con una propuesta que combina sensibilidad y dominio técnico.

Horarios y cómo visitar el museo

El museo, ubicado en Paseo Victorica 972, abre:



miércoles a viernes de 13 a 18 horas



sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas



cierre de boletería: 17:30



Los vecinos de Tigre tienen entrada libre y gratuita.

Para más información, se puede consultar en las redes sociales oficiales del museo.