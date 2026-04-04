Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell

El derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó nueve muertos en octubre de 2024, sumó un dato determinante en la causa: un peritaje concluyó que el colapso fue “previsible y evitable” y detectó fallas estructurales, irregularidades constructivas y falta de controles.
El informe, presentado por el perito de parte del arquitecto Enrique Bonavita, también advierte sobre posibles responsabilidades administrativas en la aprobación de la obra. La investigación judicial continúa.
Qué dice el peritaje: los datos más fuertes
El informe apunta a deficiencias estructurales preexistentes como origen del derrumbe, pero además incorpora precisiones clave:
- El cambio de uso de vivienda multifamiliar a apart hotel no implicaba mayor carga estructural
- No había corrosión generalizada en la estructura
- No hubo asentamientos en las fundaciones
- No existen registros previos de fisuras o deformaciones
En cuanto a condiciones externas:
- El viento al momento del colapso era de 24 km/h, dentro de parámetros normales
Estos elementos descartan factores externos y refuerzan la hipótesis estructural.
La disputa en la causa
La abogada querellante Graciela Bravo, que representa a familiares y damnificados, advirtió:
“Resulta previsible que la defensa de Bonavita intente valerse de dicho informe para deslindar responsabilidad”.
Además, cuestionó el documento por presentar:
“múltiples contradicciones internas, dislocaciones lógicas” y un relevamiento “preciso, pero aleatorio”.
Qué pasaba en el edificio antes del derrumbe
Un anexo técnico de Bomberos confirmó que el edificio estaba en plena obra al momento del colapso.
Se realizaban:
- trabajos en los 48 balcones
- tareas en planta baja
- modernización del ascensor
También se detectaron intervenciones recientes en instalaciones:
- mesadas y artefactos sanitarios nuevos
- cañerías y ductos de desagüe reemplazados en subsuelos
- caños para tendido eléctrico en losas cercanas
Todo indica actividad intensa dentro de la estructura al momento del derrumbe.
Indicios de obra sin control
En el segundo subsuelo se encontraron:
- perfiles metálicos tipo doble T
- puntales de madera
Elementos típicos de apuntalamiento estructural, pero con un dato clave:
no había responsables en obra que pudieran explicar su uso.
Además, se registraron tareas de demolición previas, documentadas en video.
Cómo se produjo el colapso
El informe describe un dato técnico central:
Las columnas “B5” y “C5” “precipitaron casi en forma vertical”.
Esto implica que:
- no hubo inclinación
- no hubo vuelco lateral
- la estructura cedió directamente hacia el subsuelo
También se detectó la fractura de un nodo estructural, lo que permitió que un sector lindero quedara parcialmente en pie.
Qué muestran los restos del edificio
Durante la remoción de escombros se verificó que:
- las columnas estaban correctamente fundadas
- no hubo fallas del suelo
Además, se observaron:
- fisuras y fracturas propias del colapso
- materiales de obra acopiados
- elementos vinculados a remodelaciones en curso
La investigación sigue
La causa continúa con nuevos peritajes. Los familiares de víctimas y otros damnificados, representados por Graciela Bravo, participan como querellantes mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades técnicas y administrativas del derrumbe.