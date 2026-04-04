Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell

El informe incorporado a la causa señala fallas estructurales, irregularidades en la obra y cuestiona los controles. También descarta factores externos como el viento o el suelo.

El derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó nueve muertos en octubre de 2024, sumó un dato determinante en la causa: un peritaje concluyó que el colapso fue “previsible y evitable” y detectó fallas estructurales, irregularidades constructivas y falta de controles.

El informe, presentado por el perito de parte del arquitecto Enrique Bonavita, también advierte sobre posibles responsabilidades administrativas en la aprobación de la obra. La investigación judicial continúa.

Qué dice el peritaje: los datos más fuertes

El informe apunta a deficiencias estructurales preexistentes como origen del derrumbe, pero además incorpora precisiones clave:



El cambio de uso de vivienda multifamiliar a apart hotel no implicaba mayor carga estructural

de vivienda multifamiliar a apart hotel

No había corrosión generalizada en la estructura

en la estructura

No hubo asentamientos en las fundaciones



No existen registros previos de fisuras o deformaciones



En cuanto a condiciones externas:



El viento al momento del colapso era de 24 km/h, dentro de parámetros normales



Estos elementos descartan factores externos y refuerzan la hipótesis estructural.

La disputa en la causa

La abogada querellante Graciela Bravo, que representa a familiares y damnificados, advirtió:

“Resulta previsible que la defensa de Bonavita intente valerse de dicho informe para deslindar responsabilidad”.

Además, cuestionó el documento por presentar:

“múltiples contradicciones internas, dislocaciones lógicas” y un relevamiento “preciso, pero aleatorio”.

Qué pasaba en el edificio antes del derrumbe

Un anexo técnico de Bomberos confirmó que el edificio estaba en plena obra al momento del colapso.

Se realizaban:



trabajos en los 48 balcones



tareas en planta baja



modernización del ascensor



También se detectaron intervenciones recientes en instalaciones:



mesadas y artefactos sanitarios nuevos



cañerías y ductos de desagüe reemplazados en subsuelos



caños para tendido eléctrico en losas cercanas



Todo indica actividad intensa dentro de la estructura al momento del derrumbe.

Indicios de obra sin control

En el segundo subsuelo se encontraron:



perfiles metálicos tipo doble T



puntales de madera



Elementos típicos de apuntalamiento estructural, pero con un dato clave:

no había responsables en obra que pudieran explicar su uso.

Además, se registraron tareas de demolición previas, documentadas en video.

Cómo se produjo el colapso

El informe describe un dato técnico central:

Las columnas “B5” y “C5” “precipitaron casi en forma vertical”.

Esto implica que:



no hubo inclinación



no hubo vuelco lateral



la estructura cedió directamente hacia el subsuelo



También se detectó la fractura de un nodo estructural, lo que permitió que un sector lindero quedara parcialmente en pie.

Qué muestran los restos del edificio

Durante la remoción de escombros se verificó que:



las columnas estaban correctamente fundadas



no hubo fallas del suelo



Además, se observaron:



fisuras y fracturas propias del colapso



materiales de obra acopiados



elementos vinculados a remodelaciones en curso



La investigación sigue

La causa continúa con nuevos peritajes. Los familiares de víctimas y otros damnificados, representados por Graciela Bravo, participan como querellantes mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades técnicas y administrativas del derrumbe.