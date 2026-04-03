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Tigre

Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales

Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales
El gremio ATRAMUTI ratificó sus reclamos ante el Ministerio de Trabajo y pidió una nueva audiencia urgente tras la ausencia del Ejecutivo local.

El conflicto entre el gremio de trabajadores municipales y el Municipio de Tigre sumó un nuevo capítulo este 1 de abril, cuando el Ejecutivo local no se presentó a una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.


La reunión se realizó en la Delegación Regional de Tigre y contó únicamente con la presencia del representante gremial, Héctor Orlando Paz, secretario general de ATRAMUTI, quien ratificó el reclamo en todos sus términos.



Reclamo salarial y paritaria urgente


Desde el gremio solicitaron la convocatoria a mesa paritaria para abril y un aumento salarial del 20%, argumentando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales.


En la presentación formal dirigida al intendente Julio Zamora, también reclamaron:



  • Recategorizaciones inmediatas

  • Incorporación de la jornada prolongada al salario básico

  • Convocatoria urgente para la reforma del Convenio Colectivo de Trabajo Municipal (CCTM)


Durante la audiencia, el representante sindical dejó constancia de la incomparecencia del Municipio, lo que motivó el pedido de una nueva fecha con carácter urgente.


El Ministerio de Trabajo fijó una nueva audiencia para el 10 de abril, donde se espera la participación de ambas partes.


Advertencia del gremio


Desde ATRAMUTI señalaron que “los trabajadores municipales no pueden seguir siendo variables de ajuste” y reclamaron medidas concretas que mejoren las condiciones laborales y salariales.


El conflicto se da en un contexto de tensión creciente por la caída del salario real, lo que podría derivar en medidas gremiales si no hay avances en la negociación.

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