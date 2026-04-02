Tigre homenajeó a los héroes de Malvinas con una multitudinaria vigilia en Ricardo Rojas

Con fuerte participación vecinal y la presencia de ex combatientes, el Municipio de Tigre realizó una emotiva vigilia en Ricardo Rojas para recordar a los caídos y reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición de la vigilia por Malvinas en la localidad de Ricardo Rojas, al cumplirse 44 años de la guerra de 1982. El intendente Julio Zamora encabezó el homenaje junto a ex combatientes, vecinos y autoridades, en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo.

La actividad fue organizada de manera conjunta con la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina (UCIMRA) y reunió a una amplia convocatoria en la plaza local, donde se desarrollaron distintos actos conmemorativos y expresiones culturales.

Vigilia Malvinas Tigre 2026: acto central en Ricardo Rojas

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó: "Ratificamos el compromiso con la gesta hoy y siempre. Es muy emotivo tener a los hombres que defendieron ese pedacito de tierra y que continúan levantando esa bandera".

Además, agregó: "Estamos ratificando nuestro compromiso con la gesta de Malvinas como agrupación municipal pero también como comunidad de Tigre. Es muy emotivo tener aquí a los hombres que defendieron ese pedacito de tierra en 1982 y que hoy, a 44 años, continúan defendiendo la causa".

El evento incluyó presentaciones musicales de artistas locales como Pablo Achaval, Querencia Gaucha, Jonatan Frías, Facundo Shneider y la Guardia Salamanquera, además de la exhibición de objetos vinculados al conflicto bélico.

Reconocimiento a ex combatientes y actividades conmemorativas

Uno de los momentos destacados fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a los veteranos. También se realizaron exposiciones de banderas, obras y elementos históricos relacionados con la guerra.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: "Conmemoramos estos 44 años de la Guerra de Malvinas, recordando a nuestros caídos y veteranos. Compartimos una jornada con familias enteras que se acercaron para acompañar a estos hombres en esta fecha tan emotiva y sensible".

El momento más emotivo: marcha y homenaje a la medianoche

A las 00:00, se llevó a cabo la tradicional marcha de los veteranos por las inmediaciones de la plaza, seguida por la entonación del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, tomaron la palabra integrantes de la agrupación Hijos e Hijas de Veteranos de Malvinas y el presidente de UCIMRA, Roberto Díaz, quien sostuvo: "Es un evento de suma importancia para nosotros porque recordamos a los caídos en la gesta; es muy emocionante".

El acto continuó con un minuto de silencio, detonaciones de salva y la lectura de los nombres de los caídos. Luego, el intendente entregó una bandera con la insignia de Malvinas a la organización.

Testimonios y memoria colectiva

El ex combatiente Daniel Palacios señaló: "La vigilia es recordar a los héroes y juntarnos entre todos los muchachos porque a pesar de todo tenemos que seguir adelante".

Además, destacó la importancia del acompañamiento social: "Acá sobre todo es el abrazo de la gente, chicos que te piden una foto y sinceramente se te pone la piel de gallina".

Actividades por Malvinas en Tigre durante el 2 de abril

En el marco de la conmemoración, el Municipio también realizó un izamiento de bandera en la estación de trenes del distrito y una marcha hacia el monumento de Malvinas en la calle Lavalle.

Participaron funcionarios como Jorge Fernández y Emiliano Mansilla, junto a vecinos y organizaciones.

Asimismo, se llevaron adelante actos en distintos puntos del partido.

Contexto histórico de la Guerra de Malvinas

El 2 de abril de 1982, la Argentina inició el conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Las fuerzas nacionales desembarcaron con el objetivo de recuperar el territorio ocupado desde 1833.

La guerra concluyó el 14 de junio de 1982, tras la rendición argentina, con un saldo de 649 soldados argentinos fallecidos.