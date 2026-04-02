Tigre perdió en Victoria y dejó dudas en su rendimiento

El Matador no logró imponer condiciones en Victoria, cayó 2 a 0 ante Independiente Rivadavia y, pese a seguir en zona de clasificación, evidenció falencias en ataque.

Tigre cayó 2 a 0 ante Independiente Rivadavia en Victoria, en un partido donde no logró imponer su juego y mostró dificultades para generar peligro, pese a mantenerse en zona de clasificación.

El equipo local no pudo dominar el mediocampo ni sostener su habitual profundidad ofensiva, una de sus principales virtudes, y terminó pagando caro la eficacia del conjunto mendocino en los momentos clave.

Un primer tiempo parejo que Tigre no supo aprovechar

Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado y de ritmo irregular, con ambos equipos apostando a un juego directo, pero sin un claro dominador.

En ese contexto, José Florentín aprovechó una de las pocas situaciones claras y abrió el marcador para la visita.

La reacción de Tigre llegó con un remate de Romero que exigió a Bolcato, mientras que sobre el cierre Villa envió un centro preciso para Fernández, quien definió al primer palo, pero se encontró con una firme intervención de Zenobio.

Tigre mejoró en el segundo tiempo pero no alcanzó

En el complemento, el Matador elevó la intensidad desde el inicio y generó varias chances para igualar.

Martínez estuvo cerca con un potente remate que se estrelló en el palo, y luego el equipo acumuló situaciones con Romero y Barrionuevo, aunque se topó con una actuación determinante de Bolcato.

El arquero respondió con solvencia en cada intervención y sostuvo la ventaja con atajadas clave, incluida una doble respuesta que evitó el empate.

La eficacia rival sentenció el partido

En el tramo final, Independiente Rivadavia volvió a golpear. Villa encabezó una acción individual que derivó en una intervención de Zenobio, pero en el rebote apareció Leonel Bucca, quien definió con precisión y sentenció el 2 a 0.

Tigre sigue en zona de clasificación, pero con presión

A pesar de la derrota, Tigre continúa en zona de acceso a la siguiente fase, aunque con varios equipos presionando en la tabla.

Por su parte, Independiente Rivadavia quedó a un paso de asegurar su clasificación.