Juan Andreotti participó de la vigilia por Malvinas junto a veteranos sanfernandinos

El intendente participó de la vigilia en el Teatro Otamendi junto a excombatientes y vecinos, en un nuevo homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó el homenaje a los Héroes de Malvinas en San Fernando, al participar de la tradicional vigilia realizada en el Teatro Otamendi, a 44 años de la gesta. El evento reunió a excombatientes, funcionarios y vecinos en una jornada cargada de emoción y memoria.

La actividad se desarrolló en la víspera del 2 de abril, Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, con la participación de artistas folklóricos y propuestas culturales organizadas por el Municipio para agasajar a los veteranos de la ciudad.

Vigilia por Malvinas en el Teatro Otamendi

Durante el encuentro, Andreotti brindó un discurso en el que destacó el valor de los excombatientes: “La vida los convirtió en Héroes; y recordar lo que hicieron es seguir peleando, desde la paz, por esas tierras que son de todos los argentinos”.

El jefe comunal agregó: “Estoy seguro que más temprano que tarde, los argentinos podremos volver a pisar esas tierras. Hace muy poquito recordamos los 50 años del Golpe, y esta fecha no tendría que ser sin esa que estuvo antes”.

Reflexión sobre el contexto mundial

En otro tramo de su mensaje, el intendente reflexionó sobre la actualidad global: “Estamos en un momento en el mundo donde al ser humano como especie, parece que le cuesta evolucionar, porque hemos podido inventar y crear un montón de cosas para tener una mejor calidad de vida, pero seguimos viviendo y creando un mundo en guerra”.

Asimismo, agradeció a los presentes: “Hay que agradecer a toda la comunidad que se acercó para homenajear a nuestros héroes. Los considero amigos y es un honor que siempre me den lugar en su casa”.

Reconocimiento a excombatientes locales

En el marco del homenaje, Andreotti anunció la designación de nuevas calles en la ciudad: una llevará el nombre de Diego Armando Maradona y otra el de Juan Cimino, excombatiente y expresidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando.

Artistas y participación cultural

La vigilia contó con la participación del folklorista Lucas Cáceres, el trío La Eulogia Folk, la compañía Argendance y artistas locales como María Fernanda Romero, el ballet El Ceibal, Caro Villarroel y Sipaganboy.

Acto oficial el 2 de abril

Las actividades continuaron durante la mañana del 2 de abril con un acto cívico en la plazoleta Ex Combatiente Juan Cimino, ubicada en Av. Avellaneda y Ex Combatiente Reguera, donde se encuentran los nombres de los caídos en las islas.

Funcionarios municipales, instituciones y fuerzas vivas acompañaron a los veteranos en la colocación de ofrendas florales.

Palabras de los excombatientes

El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Jorge Carrera, expresó: “En estos 44 años siempre tenemos el recuerdo de nuestros centinelas que están cuidando las Islas Malvinas, nuestros verdaderos héroes”.

También agradeció el acompañamiento institucional: “Quiero agradecer a mis compañeros presentes y al Municipio, por el apoyo y aplausos que nos dan. A nosotros como sanfernandinos nos enorgullece estar en el escenario del Teatro Otamendi”.