edición 8070 - visitas hoy 61272

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

Juan Andreotti participó de la vigilia por Malvinas junto a veteranos sanfernandinos

Juan Andreotti encabezó el homenaje a los Héroes de Malvinas en San FernandoJuan Andreotti encabezó el homenaje a los Héroes de Malvinas en San FernandoFuncionarios municipales, instituciones y fuerzas vivas acompañaron a los veteranos en la colocación de ofrendas florales.
El intendente participó de la vigilia en el Teatro Otamendi junto a excombatientes y vecinos, en un nuevo homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó el homenaje a los Héroes de Malvinas en San Fernando, al participar de la tradicional vigilia realizada en el Teatro Otamendi, a 44 años de la gesta. El evento reunió a excombatientes, funcionarios y vecinos en una jornada cargada de emoción y memoria.


La actividad se desarrolló en la víspera del 2 de abril, Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, con la participación de artistas folklóricos y propuestas culturales organizadas por el Municipio para agasajar a los veteranos de la ciudad.



Vigilia por Malvinas en el Teatro Otamendi


Durante el encuentro, Andreotti brindó un discurso en el que destacó el valor de los excombatientes: “La vida los convirtió en Héroes; y recordar lo que hicieron es seguir peleando, desde la paz, por esas tierras que son de todos los argentinos”.


El jefe comunal agregó: “Estoy seguro que más temprano que tarde, los argentinos podremos volver a pisar esas tierras. Hace muy poquito recordamos los 50 años del Golpe, y esta fecha no tendría que ser sin esa que estuvo antes”.


Reflexión sobre el contexto mundial


En otro tramo de su mensaje, el intendente reflexionó sobre la actualidad global: “Estamos en un momento en el mundo donde al ser humano como especie, parece que le cuesta evolucionar, porque hemos podido inventar y crear un montón de cosas para tener una mejor calidad de vida, pero seguimos viviendo y creando un mundo en guerra”.


Asimismo, agradeció a los presentes: “Hay que agradecer a toda la comunidad que se acercó para homenajear a nuestros héroes. Los considero amigos y es un honor que siempre me den lugar en su casa”.


Reconocimiento a excombatientes locales


En el marco del homenaje, Andreotti anunció la designación de nuevas calles en la ciudad: una llevará el nombre de Diego Armando Maradona y otra el de Juan Cimino, excombatiente y expresidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando.


Artistas y participación cultural


La vigilia contó con la participación del folklorista Lucas Cáceres, el trío La Eulogia Folk, la compañía Argendance y artistas locales como María Fernanda Romero, el ballet El Ceibal, Caro Villarroel y Sipaganboy.


Acto oficial el 2 de abril


Las actividades continuaron durante la mañana del 2 de abril con un acto cívico en la plazoleta Ex Combatiente Juan Cimino, ubicada en Av. Avellaneda y Ex Combatiente Reguera, donde se encuentran los nombres de los caídos en las islas.


Funcionarios municipales, instituciones y fuerzas vivas acompañaron a los veteranos en la colocación de ofrendas florales.


Palabras de los excombatientes


El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Jorge Carrera, expresó: “En estos 44 años siempre tenemos el recuerdo de nuestros centinelas que están cuidando las Islas Malvinas, nuestros verdaderos héroes”.


También agradeció el acompañamiento institucional: “Quiero agradecer a mis compañeros presentes y al Municipio, por el apoyo y aplausos que nos dan. A nosotros como sanfernandinos nos enorgullece estar en el escenario del Teatro Otamendi”.

Últimas Noticias

Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales