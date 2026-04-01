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San Isidro

San Isidro inauguró la plazoleta La Turena en Martínez y suma un nuevo espacio verde

San Isidro inauguró la plazoleta La Turena en Martínez y suma un nuevo espacio verde
El nuevo espacio de 1200 m² está ubicado sobre Edison al 2050 y cuenta con juegos, áreas de descanso y una dársena que mejora el transporte público.

El Municipio de San Isidro inauguró la plazoleta La Turena en la localidad de Martínez, un nuevo espacio verde de 1200 metros cuadrados ubicado sobre la calle Edison al 2050. El lugar fue recuperado y transformado en un punto de encuentro para vecinos, con mejoras urbanas y equipamiento público.


La apertura se celebró con actividades recreativas, música en vivo, juegos y una kermesse, en una jornada que convocó a familias de la zona.



Un nuevo espacio verde en Martínez


El predio, que anteriormente se encontraba en estado de abandono, fue reconvertido en una plazoleta con infraestructura pensada para el uso cotidiano. El espacio cuenta con juegos infantiles, iluminación, bancos y mesas, además de sectores parquizados.


También se incorporó una dársena para colectivos, una intervención que apunta a ordenar la circulación vehicular y facilitar el acceso al transporte público en la zona.


Qué tiene la plazoleta La Turena



  • Instalación de juegos para niños

  • Nuevos sectores de descanso con bancos y mesas

  • Iluminación integral del predio

  • Plantación de árboles

  • Incorporación de canteros con especies nativas y adaptadas

  • Dársena para colectivos


La palabra del intendente Ramón Lanús


Durante la inauguración, el intendente Ramón Lanús destacó el impacto de la obra en el barrio: “Este nuevo punto de encuentro eleva la calidad de vida del barrio, promoviendo la interacción social y el bienestar ambiental. Esta plazoleta mira hacia el futuro que soñamos y todos los días damos nuevos pasos para que San Isidro crezca”.


El origen del nombre La Turena


El nuevo espacio público lleva el nombre de una empresa que funcionó en el lugar durante la década del 60, dedicada a la fabricación de heladeras y electrodomésticos. La firma permaneció activa durante más de diez años y es recordada por vecinos de la zona.


La denominación busca recuperar esa identidad histórica vinculada al desarrollo industrial del barrio.

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