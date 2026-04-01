San Isidro Clásica 2026: siete conciertos gratuitos en iglesias del distrito

El ciclo se desarrollará entre abril y mayo con presentaciones semanales en distintas localidades del distrito y entrada libre para toda la comunidad.

El ciclo San Isidro Clásica 2026 comienza este mes con una propuesta de siete conciertos gratuitos que se desarrollarán en iglesias y espacios culturales de distintas localidades del distrito.

La iniciativa se extenderá entre abril y mayo, con presentaciones semanales abiertas a toda la comunidad y sin suspensión por lluvia.

El ciclo tendrá su apertura hoy a las 20 horas en la Catedral de San Isidro, ubicada en Avenida del Libertador 16.200, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, dirigida por Ramiro Soto Monllor, que interpretará la Sinfonía N°2 de Johannes Brahms.

Cronograma de conciertos

El jueves 9 de abril, a las 20.30, se presentarán el Coro DAMus y Cappella del Plata en la parroquia San José, en Diego Palma 215, con el concierto sinfónico-coral Hermanos Haydn.

El miércoles 15 de abril, a las 20, el Cuarteto Soldi tocará obras de Mozart y Schubert en la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Villa Adelina.

El jueves 23 de abril, a las 20, la Orquesta Escuela de Boulogne llegará al teatro del Colegio San José, en Martínez, con un repertorio variado interpretado por sus diferentes niveles.

El 28 de abril, a las 20, la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro volverá a presentarse en la parroquia Niño Jesús de Praga, en Acassuso, con obras de Corelli, Britten y Florit Servetti.

El jueves 7 de mayo, a las 20.15, Torre 7 Ensamble actuará en la Iglesia Santa Rita, en Boulogne, con piezas de Bach, Mozart y Grieg.

Cierre del ciclo

El cierre será el miércoles 13 de mayo, a las 20, en la Catedral de San Isidro, con el violinista Xavier Inchausti y la pianista Paula Peluso, quienes interpretarán obras de Strauss, Ginastera, Paganini y Wieniawski.

Desde la organización destacaron que el objetivo del ciclo es ampliar el acceso a la música clásica en espacios de valor histórico y cultural del distrito.

La subsecretaria de Cultura, Carolina Ruggero, señaló: “Las iglesias serán el escenario de estos conciertos de primer nivel que tienen el propósito de difundir y garantizar el acceso a la música clásica para todos los vecinos”.

Y agregó: “Será una gran oportunidad para encontrarnos, ser parte de esta experiencia musical y disfrutar de la música clásica en locaciones no solo de gran interés religioso, sino también arquitectónico, social e histórico”.