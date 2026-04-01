Javier Milei respalda a Manuel Adorni tras una reunión clave en Olivos y descarta su salida del Gobierno

El Presidente mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete en la Quinta de Olivos y desde el Gobierno aseguraron que su continuidad no está en discusión, pese al avance de causas judiciales.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de una reunión de más de dos horas en la Quinta de Olivos, en medio de los rumores sobre una posible renuncia del jefe de Gabinete y vocero presidencial.

Desde el entorno oficial aseguraron que la continuidad del funcionario “no está en duda”, pese a que en las últimas semanas su figura quedó en el centro de la agenda política por distintos frentes judiciales y cuestionamientos mediáticos.

Reunión en Olivos y respaldo político

El encuentro se realizó por la mañana y, según trascendió, fue “mano a mano” para repasar la agenda de gestión. Tras la reunión, Presidencia difundió un comunicado en el que descartó versiones sobre una eventual renuncia y confirmó que ambos trabajaron en la planificación de la próxima etapa del Gobierno.

Además, se informó que Adorni iniciará una ronda de reuniones con ministros para evaluar la ejecución de cada cartera y proyectar objetivos para el período 2026-2027. Los primeros encuentros serán en las áreas de Seguridad, Salud y Defensa.

Señales de continuidad dentro del Gobierno

No es la primera vez que el Presidente busca mostrar respaldo. Hace dos semanas, ambos habían protagonizado otra reunión similar que también fue interpretada como un gesto político en medio de las versiones sobre su salida.

Dentro del oficialismo, la postura es sostener al funcionario frente a lo que consideran “presiones mediáticas y judiciales”. Incluso, el mandatario replicó en redes sociales mensajes que cuestionan el rol de los medios en los escándalos recientes.

Avance judicial y cuestionamientos

La situación de Adorni se complejizó en paralelo al avance de investigaciones judiciales. En las últimas horas, la escribana que intervino en la compra de un departamento en el barrio de Caballito fue citada a declarar como testigo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

También podrían surgir nuevas revelaciones vinculadas a viajes realizados por el funcionario, según indicaron fuentes judiciales.

Propiedades, viajes y explicaciones pendientes

En una reciente conferencia de prensa, el jefe de Gabinete afirmó que un viaje a Punta del Este fue costeado con recursos propios, aunque indicó que presentará la documentación correspondiente ante la Justicia.

En ese mismo intercambio, reconoció que reside en un departamento en Caballito, cuya adquisición generó interrogantes por las condiciones de la operación, incluyendo un préstamo hipotecario no bancario que financió la mayor parte del monto.

Cambios en la estrategia comunicacional

En este contexto, el funcionario decidió no realizar una conferencia de prensa prevista para esta semana. Desde el Gobierno señalaron que no hubo una cancelación formal, aunque admiten que las últimas exposiciones públicas no dejaron un saldo favorable.

Algunos sectores internos reconocen dificultades para sostener la estrategia comunicacional en medio del desgaste político y judicial.

Interna oficialista y escenario político

Puertas adentro, diferentes sectores del Gobierno consideran que las próximas semanas serán determinantes para la continuidad del funcionario.

Algunos apuntan a Semana Santa como un posible punto de inflexión para evaluar si disminuye la presión pública, mientras que otros creen que el momento clave será a fines de abril, cuando el jefe de Gabinete deba presentarse en el Congreso para responder miles de preguntas de los legisladores.

Disputa de poder y equilibrio interno

Dentro del oficialismo también aparecen tensiones vinculadas a una eventual salida de Adorni, ya que su rol es considerado clave para el equilibrio entre distintos sectores del Gobierno.

Algunos dirigentes advierten que un reemplazo podría alterar la dinámica interna, mientras que otros ven en esa posibilidad una oportunidad política.

Por el momento, cerca del Presidente descartan cambios y sostienen que no habrá decisiones hasta que avance el proceso judicial.