Franco Colapinto trae la Fórmula 1 a Buenos Aires con un histórico road show en Palermo

El piloto argentino encabezará un evento único el 26 de abril en Palermo, donde conducirá un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero ante miles de fanáticos.

La Ciudad de Buenos Aires será escenario de un evento histórico el próximo 26 de abril, cuando el piloto argentino Franco Colapinto encabece un road show de Fórmula 1 en las calles del barrio de Palermo, marcando el regreso de un monoplaza a la capital tras 14 años.

El evento, denominado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, contará con la participación del equipo BWT Alpine Formula One Team, y tendrá como protagonista al joven piloto, quien conducirá el modelo E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8.

Un hito para el automovilismo argentino

Con esta exhibición, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en un hecho sin precedentes para el deporte motor nacional.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.”, expresó el piloto.

Palermo se transforma en circuito callejero

Como parte del evento, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento serán adaptadas para conformar un circuito callejero de aproximadamente 2 kilómetros, donde se realizarán dos show runs oficiales a lo largo de la jornada.

Cómo será el evento de Fórmula 1 en Buenos Aires



Un sector abierto y gratuito



Sectores exclusivos con entradas, como Fan Zone , Grandstands y Hospitality

, y

Activaciones de marcas y experiencias interactivas



Acceso a Garage Tours dentro del área de boxes



Sponsors, transmisión y organización

El evento cuenta con el respaldo de marcas como Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, Mercado Pago y Heineken, entre otras, que desarrollarán activaciones durante toda la jornada.

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium, mientras que la producción general será realizada por MICA Comunicaciones 360 junto a Dale Play.

Venta de entradas

La preventa exclusiva con Tarjeta de Crédito Mercado Pago comenzará el 6 de abril a las 16:00, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el 7 de abril a las 16:00, manteniendo el mismo beneficio.

Las entradas pueden adquirirse en enigmatickets.com y para consultas sobre experiencias Hospitality o Garage Tours está disponible Bigbox Argentina.