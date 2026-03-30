San Isidro envió al Concejo el proyecto para impulsar el desarrollo urbano en Villa Adelina y Boulogne

El Municipio elevó al Concejo Deliberante una actualización del Código Urbanístico para promover viviendas, comercios y servicios en el oeste del distrito, sin modificar alturas ni afectar la identidad barrial.

El Municipio de San Isidro envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de actualización del Código Urbanístico con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano en Villa Adelina y Boulogne, en el oeste del distrito.

La iniciativa apunta a una modernización ordenada que permita incorporar viviendas, comercios y servicios, sin perder la identidad barrial ni generar sobrecargas en la infraestructura existente.

El proyecto, anunciado previamente por el intendente Ramón Lanús en la apertura de sesiones, propone una actualización estratégica que busca revitalizar el sector oeste del distrito, al tiempo que preserva el patrimonio histórico y natural de San Isidro, incluyendo sus edificios históricos, la costa y la barranca.

Entre los principales ejes, se destaca la incorporación de herramientas que permitan desarrollos multifamiliares en parcelas únicas, con tipologías más compactas y accesibles. Esta medida apunta a generar un menor costo de acceso a la vivienda y ampliar las posibilidades para familias y jóvenes en ambas localidades.

Además, se aclara que no se modifican las alturas vigentes, sino que se optimiza el uso del suelo dentro de los parámetros actuales.

“Queremos que Villa Adelina y Boulogne vuelvan a crecer, con reglas claras y pensadas para acompañar ese desarrollo. Es una deuda pendiente con los vecinos, en especial con los más jóvenes, a quienes queremos que puedan elegir quedarse a vivir acá”, señaló Ramón Lanús al presentar la iniciativa.

La propuesta también incorpora consensos alcanzados previamente en el Concejo Deliberante. Entre ellos, se establece la protección de la barranca como Área Intangible de Protección Ambiental, manteniéndola libre de construcciones en el sector de desnivel natural del terreno.

Asimismo, se garantiza el acceso público a la costa, prohibiendo la construcción de viviendas en esa franja, y se preserva el patrimonio histórico del distrito mediante la protección de inmuebles anteriores a 1943.

Con el envío del proyecto, el Municipio busca avanzar en un modelo de desarrollo urbano equilibrado y sustentable, orientado a generar nuevas oportunidades sin alterar las características esenciales de San Isidro.