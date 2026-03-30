Boulogne Corre 2026: más de 5 mil vecinos participaron de la tradicional carrera solidaria en San Isidro

La tradicional competencia de Boulogne reunió a miles de vecinos en San Isidro con modalidades para todas las edades y un fuerte fin solidario a beneficio de comedores locales.

Más de 5 mil vecinos participaron de la 13° edición de Boulogne Corre, la tradicional carrera gratuita que se realizó en la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro, y que volvió a destacarse por su convocatoria y su perfil solidario.

El evento tuvo lugar en la intersección de Av. Avelino Rolón y Verduga, donde personas de todas las edades se acercaron para formar parte de una jornada que ya se consolidó como un clásico del calendario deportivo local.

Una carrera que combina deporte y solidaridad

La competencia ofreció distintas modalidades para garantizar la participación de toda la comunidad: 8 kilómetros competitivos, 4 kilómetros recreativos y una caminata familiar de 1 km.

Además del aspecto deportivo, la jornada tuvo un fuerte componente solidario: lo recaudado fue destinado a comedores y merenderos de Boulogne, que recibirán los alimentos no perecederos aportados por los participantes.

La palabra del intendente Ramón Lanús

El intendente Ramón Lanús, quien también fue parte de la actividad, valoró el espíritu del encuentro y destacó la participación de los vecinos.

"Es emocionante ver a tantas familias unidas por el deporte y la solidaridad. Más allá de quién cruzó primero la meta, lo que celebramos es la victoria personal de cada vecino que se preparó, que venció el cansancio y que se animó a superar sus propios límites", expresó.

Resultados de Boulogne Corre 2026

En el plano competitivo, los ganadores de la jornada fueron Brian Arnedo, quien se impuso en los 8 kilómetros con un tiempo de 25 minutos y 4 segundos, y Alexis Cabral, que ganó los 4 kilómetros con una marca de 12 minutos y 34 segundos.