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Deportes / San Isidro

Inscripción a las Escuelas de Natación de San Isidro: fechas, sedes y cómo anotarse

Comenzó la inscripción a natación en San Isidro con cupos en Boulogne, Martínez y Beccar
El Municipio habilitó la inscripción a las Escuelas de Natación en sus campos deportivos. Conocé las fechas, sedes disponibles y requisitos para anotarte.

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción a las Escuelas de Natación, una propuesta destinada a vecinos de todas las edades que se desarrolla en los campos de deportes del distrito.


La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Deportes y contempla actividades recreativas y formativas en las piletas municipales.



Inscripción a natación en San Isidro: fechas y sedes


Las inscripciones para la pileta del Campo de Deportes N°2 (Gurruchaga 2020, Boulogne) ya se encuentran habilitadas. Los interesados deben completar el proceso a través del sitio web oficial: https://www.sanisidro.gob.ar/piletas.


En tanto, el Campo de Deportes N°4 (Córdoba 2055, Martínez) abrirá su inscripción el próximo 26 de marzo a las 10:00.


Por su parte, el Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar) comenzará el proceso el 1 de abril, también desde las 10:00 y mediante la misma plataforma online.


Actividades en piletas municipales de San Isidro


Las piletas municipales están orientadas al disfrute y bienestar de la comunidad, con propuestas accesibles para niños, adultos y personas mayores.


Los espacios cuentan con infraestructura adecuada, incluyendo baños y vestuarios, además de personal capacitado y programas adaptados a cada grupo etario.


Obras y mejoras en las piletas


Durante los últimos dos años, las tres sedes fueron sometidas a trabajos de refacción. Las tareas incluyeron la renovación del sistema de calefacción, mejoras en la sala de máquinas, el cambio de lonas y mantenimiento general.


Estas intervenciones buscan garantizar que los vecinos puedan iniciar las clases en condiciones seguras y adecuadas.

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