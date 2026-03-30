Inscripción a las Escuelas de Natación de San Isidro: fechas, sedes y cómo anotarse

El Municipio habilitó la inscripción a las Escuelas de Natación en sus campos deportivos. Conocé las fechas, sedes disponibles y requisitos para anotarte.

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción a las Escuelas de Natación, una propuesta destinada a vecinos de todas las edades que se desarrolla en los campos de deportes del distrito.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Deportes y contempla actividades recreativas y formativas en las piletas municipales.

Inscripción a natación en San Isidro: fechas y sedes

Las inscripciones para la pileta del Campo de Deportes N°2 (Gurruchaga 2020, Boulogne) ya se encuentran habilitadas. Los interesados deben completar el proceso a través del sitio web oficial: https://www.sanisidro.gob.ar/piletas.

En tanto, el Campo de Deportes N°4 (Córdoba 2055, Martínez) abrirá su inscripción el próximo 26 de marzo a las 10:00.

Por su parte, el Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar) comenzará el proceso el 1 de abril, también desde las 10:00 y mediante la misma plataforma online.

Actividades en piletas municipales de San Isidro

Las piletas municipales están orientadas al disfrute y bienestar de la comunidad, con propuestas accesibles para niños, adultos y personas mayores.

Los espacios cuentan con infraestructura adecuada, incluyendo baños y vestuarios, además de personal capacitado y programas adaptados a cada grupo etario.

Obras y mejoras en las piletas

Durante los últimos dos años, las tres sedes fueron sometidas a trabajos de refacción. Las tareas incluyeron la renovación del sistema de calefacción, mejoras en la sala de máquinas, el cambio de lonas y mantenimiento general.

Estas intervenciones buscan garantizar que los vecinos puedan iniciar las clases en condiciones seguras y adecuadas.