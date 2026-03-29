El Club Juventud de Rincón de Milberg presentó su equipo de futsal

La institución de Rincón de Milberg oficializó sus nuevos equipos y reafirmó su crecimiento con fuerte participación de familias y apoyo municipal.

El Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg presentó oficialmente su equipo de futsal y sus categorías de baby fútbol infantil, en una jornada que reunió a decenas de familias y refleja el crecimiento de la institución en el ámbito deportivo y social.

Actualmente, más de 180 vecinos participan de las actividades del club, con propuestas que abarcan desde la infancia hasta adultos, consolidando su rol dentro de la comunidad de Rincón de Milberg.

El futsal, un proyecto que se hace realidad

Durante el encuentro se formalizó la creación del equipo de futsal, que tendrá su primer año de competencia con categorías de 5ta, 4ta, 3ra, Reserva, Senior y Primera.

Además, el club continúa fortaleciendo el baby fútbol infantil, disciplina que mantiene un sostenido crecimiento en cantidad de chicos.

En total, entre ambas actividades, participan cerca de 200 vecinos de entre 6 y 40 años.

El presidente del club, Julio Nocioni, destacó la importancia del avance institucional.

"Tener el equipo de futsal era un sueño de todos los que formamos parte y hoy lo pudimos hacer realidad. Otro año más, además, con los niños del baby que continúa en gran crecimiento. La mano tendida del intendente Julio Zamora nos permite seguir avanzando para el bienestar de los chicos y las familias", expresó.

La jornada contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien valoró el rol de las entidades barriales.

"Fue un evento muy lindo porque vimos un club con mucha vida, presentando sus nuevos equipos. Desde el Municipio de Tigre seguimos apoyando a las instrucciones porque creemos que son un sostenimiento muy importante dentro de la comunidad. Tenemos un intendente como Julio Zamora que trabaja muy fuerte en cada una de las entidades de bien público del distrito", señaló.