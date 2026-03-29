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Tigre

Tigre convoca a vecinos a debatir el proyecto que regula las alturas de nuevas edificaciones

Tigre convoca a vecinos a debatir el proyecto que regula las alturas de nuevas edificaciones
El Municipio impulsa una instancia de participación ciudadana para analizar el proyecto que establece límites de altura en zonas sin regulación vigente.

El Municipio de Tigre convocó a la comunidad a participar de una reunión informativa sobre el proyecto de regulación de alturas en nuevas edificaciones, una iniciativa que actualmente se encuentra en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.


La propuesta establece límites de altura en áreas que hasta el momento no contaban con restricciones, con el objetivo de ordenar el desarrollo urbano y definir criterios claros para futuras construcciones.



Participación vecinal en el proyecto de alturas en Tigre


En este contexto, desde el Municipio remarcaron la importancia de generar espacios de intercambio con vecinos y vecinas, con el fin de recoger opiniones y enriquecer la iniciativa antes de su eventual aprobación.


La convocatoria busca incorporar miradas de la comunidad sobre el impacto que podría tener la normativa en el desarrollo urbano local.


Cómo inscribirse a la reunión


Quienes deseen participar del encuentro deberán inscribirse a través del sitio oficial: sirve.tigre.gob.ar, ingresando la opción “Tigre Opina” en el cuadro de búsqueda.


El sistema solicitará datos personales para validar la identidad de los participantes. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 3 de abril inclusive.


Documentación del proyecto de edificaciones en Tigre


El Municipio también puso a disposición material informativo para que los vecinos puedan interiorizarse en detalle sobre la propuesta:


Para acceder al resumen comparativo de alturas actuales y propuestas:



Para consultar el proyecto completo:

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