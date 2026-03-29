Detuvieron en Don Torcuato a un prófugo condenado por abuso sexual contra una menor

El hombre de 36 años tenía una condena firme por abusar de su cuñada menor de edad y permanecía prófugo. Fue capturado tras un operativo de la Policía Federal en zona norte.

La Policía Federal Argentina detuvo en Don Torcuato a un hombre de 36 años que se encontraba prófugo tras haber sido condenado por abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto tenía una pena de 5 años de prisión, luego de comprobarse que abusó de su cuñada en reiteradas oportunidades entre 2019 y 2020, en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

Condena por abuso y fuga

De acuerdo a la investigación judicial, el ahora detenido aprovechó la convivencia y el vínculo familiar para someter a la víctima en distintas ocasiones.

Además, el hombre había recibido una restricción de acercamiento, la cual incumplió en al menos cinco oportunidades, agravando su situación procesal.

Una vez que la condena quedó firme, el imputado decidió darse a la fuga para evitar cumplir la pena de prisión.

Operativo en Don Torcuato

Los efectivos realizaron tareas de inteligencia, rastrillajes y seguimiento, que permitieron establecer que el sospechoso se ocultaba en una vivienda de Don Torcuato.

Finalmente, mediante un operativo encubierto, el hombre fue identificado y detenido sin que se registraran incidentes.

Tras su captura, el acusado quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa por abuso sexual, y deberá cumplir la condena impuesta.