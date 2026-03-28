Incendio en refinería de Pilar: un muerto y un herido grave tras explosión durante carga de combustible

El siniestro ocurrió en una planta del Parque Industrial de Pilar mientras cargaban combustible. La víctima fatal era el chofer de un camión y otro operario permanece internado en estado crítico.

Un incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar dejó como saldo un trabajador muerto y otro gravemente herido este sábado, luego de que se desataran llamas mientras se realizaban tareas de carga de combustible.

El siniestro ocurrió en el predio de la empresa Nueva Energía S.A., ubicado en las calles 5 y 8, donde un camión se encontraba operando dentro de la planta.

Cómo se originó el incendio en la refinería de Pilar

Según las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría iniciado mientras el camión cargaba combustible, lo que provocó una rápida propagación de las llamas en una zona donde se almacenan tanques de gasoil y nafta.

La víctima fatal fue identificada como el conductor del camión, mientras que otro operario sufrió quemaduras y principio de asfixia, por lo que fue trasladado en grave estado al Hospital Central de Pilar.

Despliegue de bomberos y densa columna de humo

Tras el incendio, dotaciones de Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para contener el fuego, que generó una espesa nube de humo negro visible en gran parte de la zona.

Videos difundidos en redes sociales mostraron enormes llamas elevándose sobre la planta, en un escenario de alta peligrosidad debido a la presencia de materiales inflamables.

Qué hace la empresa Nueva Energía

De acuerdo a información pública, Nueva Energía S.A. se dedica a la refinación primaria de petróleo y derivados, además de operar como gestor de residuos especiales vinculados a hidrocarburos.

“Ante el crecimiento y la evolución de las unidades de negocio que lo conforman, somos un Grupo cuyo enfoque abarca diversas áreas, incluyendo el mercado de elaboración y comercialización de combustibles y bases lubricantes, el transporte y la logística de combustibles pesados, y por último, y no menos importante, el recupero y regeneración de hidrocarburos”.

“Cada una de estas ramas refleja la diversificación y el compromiso del grupo con diferentes sectores de la cadena de suministros de nuestros clientes”.

Antecedente reciente en la planta

Cuatro meses atrás, la empresa había realizado un simulacro de incendio y evacuación junto a los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial.

“Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal”.

El hecho se produce en un contexto de otros incendios recientes en la provincia de Buenos Aires.

El 25 de marzo, un incendio de gran magnitud afectó un depósito de garrafas en Mariano Acosta (Merlo), donde se registraron explosiones y varios heridos.

Un día después, otro foco ígneo se desató en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez (Moreno), con llamas de hasta tres metros de altura y riesgo de colapso estructural, según informaron desde Defensa Civil.