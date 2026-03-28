Intentaron robar viviendas en San Isidro, fueron detenidos y expulsados del país

Tres ciudadanos chilenos fueron expulsados del país tras ser detenidos por intentar robar viviendas en San Isidro. El operativo involucró al municipio, la Justicia y Migraciones.

Tres ciudadanos chilenos fueron expulsados de la Argentina tras haber sido detenidos cuando intentaban cometer robos en viviendas del partido de San Isidro. La medida se aplicó luego de que fueran condenados en un proceso judicial abreviado.

Los imputados habían recibido una pena de un año y seis meses de prisión por tentativa de robo agravado. Sin embargo, la posibilidad de que recuperaran la libertad en un plazo breve llevó a que se avanzara con su expulsión del país como alternativa.

Detención tras alerta vecinal en San Isidro

El hecho que derivó en la detención ocurrió a mediados de febrero en la localidad de Villa Adelina, cuando un vecino alertó sobre movimientos sospechosos a través del programa Ojos en Alerta.

A partir de ese aviso, la Patrulla Municipal de San Isidro intervino rápidamente y logró interceptar a los sospechosos antes de que concretaran el robo en las viviendas señaladas.

Durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares, guantes, un alicate y precintos, elementos que habrían sido utilizados para cometer los delitos.

Coordinación entre municipio, Justicia y Migraciones

Tras los arrestos, el Municipio solicitó formalmente la expulsión de los detenidos y articuló acciones con la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Según se informó oficialmente: “Luego de los arrestos, el Municipio de San Isidro solicitó formalmente la expulsión del país de los tres imputados y comenzó a trabajar de manera articulada con la Dirección Nacional de Migraciones”.

La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, a cargo de Esteban Rossignoli, bajo la carátula de tentativa de robo agravado por escalamiento y efracción.

Proceso judicial y expulsión

La investigación avanzó con la intervención de la fiscal Natalia Castronovo, y luego pasó a la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por Miguel Orduña, que solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio.

Los imputados —Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González— se encontraban en situación migratoria irregular y permanecieron detenidos desde el momento de su captura.

El 4 de marzo, el fiscal Facundo Osores Soler impulsó un juicio abreviado con una pena de un año y medio de prisión para cada uno. Tras la condena, se concretó la expulsión del país.

Antecedentes de detenciones de extranjeros

De acuerdo con datos oficiales, durante el último año la Patrulla Municipal de San Isidro puso a disposición de la Justicia a 83 ciudadanos extranjeros vinculados a hechos delictivos.

De ese total, 48 fueron detenidos en flagrancia y siete eran de nacionalidad chilena, incluyendo a los tres expulsados recientemente.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que este tipo de procedimientos responde a un trabajo conjunto entre el municipio, las fuerzas de seguridad, la Justicia y Migraciones para actuar frente a delitos cometidos por personas extranjeras en el distrito.