Fallo a favor de YPF: Axel Kicillof cruzó a Milei y habló de “años de mentiras”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó el fallo de la Justicia de EE.UU. a favor de YPF y cuestionó con dureza a Javier Milei y a quienes criticaron la nacionalización.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se pronunció en redes sociales tras el fallo a favor de YPF en la Justicia de Estados Unidos y sostuvo que la resolución deja “en evidencia años de mentiras” en torno a la nacionalización de la petrolera.

En su mensaje, el mandatario apuntó contra sectores políticos y económicos que cuestionaron la decisión tomada en 2012 y vinculó esas críticas a intereses extranjeros.

Kicillof defendió la nacionalización de YPF

A través de su cuenta en X, Kicillof afirmó: “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.

El gobernador remarcó que, durante el proceso judicial, los propios abogados del Estado argentino sostuvieron los mismos argumentos que impulsó su gestión al momento de la estatización.

Cruces con Javier Milei por el “impuesto Kicillof”

En otro tramo de su publicación, el dirigente cuestionó al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre el denominado “impuesto Kicillof”.

“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, señaló.

Además, agregó: “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres”.

Críticas a la oposición y defensa del modelo energético

Kicillof también apuntó contra sectores de la oposición al asegurar que el cuestionamiento no era personal, sino hacia una política de Estado.

“No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, expresó.

El rol de YPF en la economía argentina

El mandatario subrayó que la empresa estatal es actualmente una “palanca de desarrollo” y cumple un papel clave frente al contexto energético global.

“Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, indicó.

Referencia a Cristina Fernández de Kirchner

Por último, Kicillof recordó que la decisión de nacionalizar la compañía fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y la vinculó con un modelo de desarrollo basado en la defensa del interés nacional.

“Aquella decisión marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita”, sostuvo.

El mensaje concluyó con una definición política: “Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también”.