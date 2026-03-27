Plan de Poda 2026 en Vicente López: cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

El municipio mantiene abierta la inscripción al Plan de Poda y Arbolado 2026 hasta el 31 de marzo, con intervenciones en más de 20 mil árboles en todos los barrios.

El municipio de Vicente López mantiene abierta la inscripción al Plan de Poda 2026, que permitirá intervenir más de 20.000 árboles en todos los barrios del distrito. Los vecinos podrán realizar sus solicitudes hasta el 31 de marzo, a través de los canales oficiales.

La iniciativa busca optimizar el mantenimiento del arbolado público, con el objetivo de dar respuestas rápidas y eficientes a los pedidos de la comunidad, abarcando tanto podas generales como intervenciones específicas.

Cómo funciona el Plan de Poda 2026 en Vicente López

El programa contempla distintos tipos de trabajos. Por un lado, se realizarán intervenciones por corredores, donde se trabajará sobre cuadras completas.

Estas tareas incluyen la poda de ejemplares de gran porte, incluso aquellos que superan los 20 metros de altura, con el fin de despejar luminarias, cámaras de seguridad, cables y techos, mejorando así la seguridad y visibilidad urbana.

Podas puntuales y pedidos vecinales

Además de los trabajos programados, el plan incluye podas puntuales, que responden a solicitudes realizadas por vecinos a través del sistema online durante el período de inscripción.

También se efectuarán cortes de raíces cuando su crecimiento afecte el espacio público, servicios o propiedades privadas.

Plan de arbolado y plantación

El programa incorpora la plantación de nuevos ejemplares, en el marco de un Plan de Arbolado, con el objetivo de sumar espacios verdes y reemplazar aquellos árboles que deban ser extraídos por mal estado o riesgo.

Dónde realizar la inscripción

Las solicitudes para el Plan de Poda 2026 en Vicente López se gestionan a través del portal de trámites del municipio y en las delegaciones correspondientes.

De esta manera, el distrito continúa fortaleciendo el mantenimiento del arbolado público y el mejoramiento del entorno urbano en cada barrio.