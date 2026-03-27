Fondo Municipal de las Artes Tigre: reconocieron más de 70 proyectos culturales locales

El Municipio de Tigre otorgó financiamiento a más de 70 iniciativas culturales en distintas disciplinas, con el objetivo de fortalecer la producción artística local y promover el acceso equitativo a la cultura.

El Municipio de Tigre reconoció y financió más de 70 proyectos culturales de vecinos y vecinas del distrito a través del Fondo Municipal de las Artes (FMA), con el objetivo de fortalecer la producción artística local.

En esta edición, se seleccionaron 75 propuestas en disciplinas como música, artes visuales, artes escénicas, audiovisual, literatura, espacios culturales y becas.

Impulso a la cultura en Tigre

La entrega de incentivos se realizó en el marco de una política sostenida del Gobierno local orientada a promover la cultura y acompañar a artistas y colectivos culturales del distrito.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: "Es una propuesta que sigue vigente desde hace muchos años ininterrumpidamente, con el objetivo de fortalecer la cultura local y nuestra identidad. Nos encanta ver a tantos vecinos y vecinas que se acercan para presentar sus proyectos".

Durante el acto, realizado en el Museo de la Reconquista, la funcionaria destacó el rol de la gestión municipal en materia cultural: "Nuestro intendente Julio Zamora tiene una mirada positiva con respecto a la cultura, por eso hace unos años inauguramos el Teatro Municipal Pepe Soriano. Ese establecimiento ha permitido que podamos poner en marcha otros dos teatros más, en Don Torcuato y El Talar".

La jornada comenzó con un concierto de la Camerata de Rincón de Milberg, seguido por la entrega de diplomas a los proyectos seleccionados.

La concejala Marilina Silva señaló: "Este fondo promueve la autonomía de proyectos artísticos. Es una herramienta que propone el intendente Julio Zamora para que personas físicas o jurídicas puedan desarrollar sus iniciativas. Es parte de un plan maestro en materia cultural, donde hay una convicción que tiene que ver con que no es un gasto sino una gran inversión".

Los beneficiarios pertenecen a distintas localidades, entre ellas Benavídez, Tigre centro, Rincón de Milberg, Don Torcuato, General Pacheco y el Delta.

Milagros, una de las beneficiarias, afirmó: "Tenemos un estudio de joyería y damos clases en el Boulevard Saenz Peña. Esto nos da la posibilidad de conseguir dos tornos que nos sirven mucho para nuestro lugar, porque siendo emprendedor es todo a pulmón. Es genial la apuesta del Municipio a la cultura, los artistas y artesanos lo apreciamos un montón".

Historia y objetivos del Fondo Municipal de las Artes

El Municipio creó el Fondo Municipal de las Artes en 2010 con el propósito de financiar propuestas culturales y talleres de capacitación artística gratuitos en el distrito.

El programa busca garantizar el acceso equitativo a los recursos, promover la cultura en todo el territorio y acompañar a quienes desarrollan proyectos artísticos.