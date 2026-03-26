Juan Andreotti inauguró las sesiones 2026 en el HCD de San Fernando con un fuerte llamado a la unidad y anuncios de obras

El Intendente de San Fernando brindó su discurso inaugural en el Concejo Deliberante. Repasó los logros de gestión y presentó un ambicioso plan de infraestructura que incluye salud, educación y seguridad.

En el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando se inició oficialmente el período de sesiones ordinarias 2026 con el discurso inaugural del Intendente Juan Andreotti. Ante el plenario de los concejales reunidos, el Jefe Comunal repasó la gestión del año pasado y anunció detalladamente los lineamientos de los desafíos a encarar para este ciclo.

Durante su alocución, Andreotti destacó las obras de infraestructura del Parque Industrial, la renovación del Centro de Salud Odontológico y de espacios verdes, el nuevo sector de Internación Pediátrica en el Hospital Cordero, y la nueva sede para la Universidad del Delta (UNDelta). También anticipó la creación de un espacio frente al río que se hará público, la renovación total de los barrios Alvear y San José, de la avenida Arnoldi, e importantes novedades en materia de seguridad, medio ambiente, deportes y cultura.

El Intendente expresó su agradecimiento: "A quienes integran el equipo de trabajo, que son buenas personas, vecinos que aman esta ciudad y encuentran felicidad en cuidar al otro y en el hacer. Son verdaderos servidores públicos y vecinos comprometidos. Porque el orgullo que logramos por nuestra ciudad no hubiera sido posible si cada uno pensara en el 'sálvese quién pueda'".

En este sentido, agregó: "Cuando tengo que decir cuál es el mayor logro que tuvimos como comunidad, no lo veo en un servicio, en una obra, en un polideportivo, o el teatro, o en cualquiera de las escuelas renovadas por importantes que hayan sido: sino en que logramos sentirnos orgullosos como comunidad del lugar donde vivimos. En sentirnos orgullosos de ser Sanfernandinos. Porque con ese orgullo y amor que tenemos por esta ciudad, la vamos a cuidar. Y sé que cuando pase el tiempo, el día de mañana, el equipo al que le toque guiar los destinos de la ciudad lo tendrá que hacer muy bien, porque habrá una comunidad cuidando su lugar en el mundo".

Con motivo del 50° aniversario del último golpe militar, el mandatario reflexionó: "No estaríamos en este recinto si no fuera por todos aquellos argentinos que lucharon, que no se resignaron a no poder elegir de qué manera querían vivir en comunidad; agradecemos profundamente a toda esa generación y a todos los argentinos que supimos cuidar el vivir en democracia durante todos estos años. A 50 años del golpe militar, se nos tiene que volver a fijar en la memoria y en el corazón que no siempre pudimos elegir, y darle valor a eso".

Asimismo, continuó: "Tenemos una patria hermosa que tenemos que cuidar. Y eso se hace participando, eligiendo, con compromiso. Si no lo hacemos quienes vivimos, conocemos y queremos este lugar, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no intentamos construir un lugar más equilibrado y justo que nos cobije a todos, será difícil encontrar la armonía que deseamos. A la sociedad le pido que participe, que se informe, que opine, que se interiorice y que milite las causas que le parezcan justas".

Respecto a la dirigencia política, Andreotti fue contundente: "Todo el mundo puede aspirar a sentir que puede representar al conjunto, a tener la ambición de ser tal o cual cosa. Está muy bien, pero si esa ambición personal está por encima del bien común del conjunto al que se quiere cuidar, ya habrá ganado la idea del 'Sálvese quién pueda'. No hay comunidad sin acuerdos, no hay mayoría sin saber ceder; ojalá tengamos entre todos la grandeza necesaria para lograrlo. Hay que tener la grandeza de buscar lo que nos une, de poder encontrar lugares comunes, 5 o 10 políticas de estado, con la educación como bandera, que nos permitan cuidar y sobre todo construir lo que nos falta, para tener una sociedad más equilibrada, que nos permita vivir en armonía".

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, subrayó que este 2026 se realizarán obras muy importantes como la infraestructura del Parque Industrial, la renovación del Centro Odontológico Gálvez, de un nuevo sector del Hospital de San Fernando y más plazas. Además, destacó la nueva composición del cuerpo deliberativo: "Este año tenemos un Concejo Deliberante con nuevos Concejales que asumieron en diciembre, siempre en la búsqueda que sea un Concejo abierto, con mucho diálogo y sobre todo, realmente representativo de los vecinos".

Acompañaron al Intendente funcionarios municipales; el Diputado Nacional Matías Molle; autoridades de fuerzas de seguridad, Veteranos de Malvinas, representantes de instituciones civiles y vecinos. Las sesiones ordinarias se mantendrán los 2dos y 4tos jueves de cada mes, desde las 11 de la mañana.