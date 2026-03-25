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Tigre

Kits escolares en Tigre: alumnos de Benavídez recibieron mochilas y útiles para el inicio de clases

Benavídez, Escuela pública, Gisela Zamora
El programa municipal “Bienvenidos a la Primaria” llegó a la Escuela N°18 de Benavídez. Los alumnos de primer grado recibieron mochilas, cuadernos y cartucheras para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula.

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de kits escolares en la Escuela Primaria N°18 de Benavídez, destinada a estudiantes de primer grado. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó del evento y supervisó la distribución de más de 90 kits, que incluyen mochilas, cuadernos, cartucheras y otros elementos necesarios para el inicio del ciclo escolar.



Gisela Zamora destacó que “ya llevamos distribuidos más de 2.500 kits en todos los establecimientos escolares de Tigre para garantizar que los chicos y chicas que inician la primaria cuenten con lo necesario para aprender”. Además, agregó que esta acción refleja el compromiso del distrito con la educación y el acompañamiento a las familias y docentes.


Durante la jornada, los estudiantes disfrutaron de un show de magia a cargo del Mago Reymon, previo a la entrega de los kits. La directora de la escuela, Cynthia Daniela Piloto, resaltó que “para los chicos es una herramienta de trabajo y es fundamental para su aprendizaje”.


El programa “Bienvenidos a la Primaria” continúa distribuyendo elementos escolares en distintos establecimientos de Tigre, con el objetivo de brindar más y mejores herramientas a los estudiantes que comienzan su etapa educativa.

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