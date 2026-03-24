Mujeres que transforman comunidades: reconocidas por ACIERA en la Legislatura porteña

En la 22° edición de las Placas ACIERA Mujer, cinco mujeres recibieron un reconocimiento por su labor en favor del prójimo y la comunidad en CABA y Vicente López.

ACIERA reconoció a cinco mujeres destacadas por su labor en favor del bien común en la Legislatura porteña. La ceremonia se realizó el 20 de marzo en el Salón Dorado, en adhesión al Día Internacional de la Mujer, durante la 22° edición de las "Placas ACIERA Mujer".

El acto contó con autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la vicejefa Clara Muzzio, la Directora General de Cultos Pilar Bosca, los diputados Andrea Freguia y Marcelo Gregorio Ernst, y la directora de Culto de Vicente López, Laura Caramella. También participaron representantes de iglesias y organizaciones sociales, pastoras, integrantes del departamento de Damas y el coro de la Iglesia del Centro.

Las homenajeadas fueron:



Cristina Lader de Spitzer , que junto a su esposo trabaja con el Juzgado de San Martín recibiendo niños y se congrega en la Iglesia Casa de Todos, en José León Suárez.

, que junto a su esposo trabaja con el Juzgado de San Martín recibiendo niños y se congrega en la Iglesia Casa de Todos, en José León Suárez.

Lic. Catalina Hornos , fundadora de la ONG “Haciendo Camino”, dedicada a combatir la desnutrición infantil.

, fundadora de la ONG “Haciendo Camino”, dedicada a combatir la desnutrición infantil.

Perla Azucena Martínez , titular de la Asociación Civil Peldaños, que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

, titular de la Asociación Civil Peldaños, que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Lily Margulles de Salomón , quien a sus 104 años cumple seis décadas como "Dama Rosada" del Hospital de Vicente López.

, quien a sus 104 años cumple seis décadas como "Dama Rosada" del Hospital de Vicente López.

Cristina Barolin de Esquivel, referente de la Iglesia Transparente, que acompaña a personas en situación de calle, comunidades wichis y familias que viajan a CABA por tratamientos médicos infantiles.



Durante la ceremonia, la vicejefa Clara Muzzio destacó: “Es una alegría acompañar este encuentro tan significativo y reconocer a mujeres que, muchas veces de manera silenciosa, sostienen una tarea inmensa en nuestra sociedad”. Por su parte, Pilar Bosca calificó el evento como “un bálsamo para el alma” y agradeció el ejemplo de valores de las premiadas.

El presidente de ACIERA, pastor Christian Hooft, señaló: “Pensar en el prójimo no es solo un mandamiento, sino un modelo que deja huella. Este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo una sociedad más justa, humana y solidaria”.

Antes de la entrega de placas, Jorge Ibarbalz, titular de la Sociedad Bíblica Argentina, obsequió una Biblia versión Reina Valera Contemporánea a cada homenajeada. Posteriormente, se entregaron las distinciones a Cristina Lader de Spitzer, Perla Martínez, Cristina Barolin de Esquivel, Catalina Hornos y Lily Margulles de Salomón.

El cierre estuvo a cargo del Coro de la Iglesia del Centro, dirigido por Mercedes Mazzino, que interpretó dos piezas musicales, concluyendo la jornada con un ambiente emotivo.