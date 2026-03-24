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Kicillof en la marcha del 24 de marzo: “El futuro no es de Milei”

Kicillof habló en la marcha del 24 de marzo y criticó al Gobierno
El gobernador bonaerense participó del acto en la Casa de las Madres y de la movilización, donde cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia y lanzó críticas al Gobierno nacional en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. La actividad incluyó un acto en la Casa de las Madres y la posterior movilización junto a organismos de derechos humanos.


Kicillof estuvo acompañado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, integrantes de la asociación y miembros de su gabinete.



Durante la jornada, el mandatario sostuvo: “A 50 años del golpe, hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”.


En esa línea, agregó: “Esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.


El gobernador también destacó el rol histórico de los organismos de derechos humanos: “Luchamos junto a las Madres que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización”.


Además, expresó: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía y en memoria de los compañeros y compañeras que soñaron con una patria mejor, nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”.


Por su parte, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, afirmó: “Hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”.


Y agregó: “Nuestros hijos e hijas aparecen hoy con vida en cada uno de los jóvenes que pelean por los mismos ideales que tuvieron ellos: contamos ahora con la misión de construir una alternativa que nos saque del infierno actual que vive la Argentina”.


En el cierre, Kicillof recordó a Hebe de Bonafini: “Hoy extrañamos a Hebe aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando”.


También sostuvo: “Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”.


Del acto participaron además intendentes, legisladores, referentes de derechos humanos y dirigentes sociales.

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