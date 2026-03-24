edición 8070 - visitas hoy 60032

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política

Sergio Massa se sumó a la marcha por el 24 de marzo junto a militantes del Frente Renovador

Sergio Massa participó de la marcha del 24 de marzo
El referente del Frente Renovador formó parte de la movilización por el Día de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que reunió a miles de personas a 50 años del golpe de 1976.

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, participó este martes de la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.


El dirigente se sumó a la jornada en la Ciudad de Buenos Aires junto a dirigentes y militantes de su espacio, en una convocatoria que reunió a miles de personas.


La marcha tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, donde se desarrolló el acto central con la participación de organismos de Derechos Humanos.


La convocatoria se replicó también en distintos puntos del país bajo la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”.


“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron en el documento elaborado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.


Además de Sergio Massa, otros dirigentes políticos formaron parte de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires.

Últimas Noticias

Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales