Sergio Massa se sumó a la marcha por el 24 de marzo junto a militantes del Frente Renovador

El referente del Frente Renovador formó parte de la movilización por el Día de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que reunió a miles de personas a 50 años del golpe de 1976.

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, participó este martes de la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

El dirigente se sumó a la jornada en la Ciudad de Buenos Aires junto a dirigentes y militantes de su espacio, en una convocatoria que reunió a miles de personas.

La marcha tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, donde se desarrolló el acto central con la participación de organismos de Derechos Humanos.

La convocatoria se replicó también en distintos puntos del país bajo la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron en el documento elaborado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Además de Sergio Massa, otros dirigentes políticos formaron parte de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires.