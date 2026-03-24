Aumento AUH abril 2026: cuánto se cobra con la suba de ANSES y calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en abril, en línea con el esquema de actualización automática por inflación basado en el IPC del INDEC.
Con esta actualización, el monto total de la prestación pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril.
Sin embargo, el organismo mantiene el mecanismo habitual de pago: se deposita el 80% mensual y se retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
Cuánto se cobra por AUH en abril
- Monto total: $136.666
- Cobro directo (80%): $109.332 por hijo
- Retención (20%): $27.333
El monto retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en abril
- Familias con 1 hijo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 hijos o más: $108.062
Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios.
Otros beneficios de ANSES: AUE y AUH por discapacidad
- AUH por hijo con discapacidad: $445.003 (valor bruto)
- Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH
Qué tener en cuenta sobre el aumento AUH
- El ajuste responde directamente a la inflación mensual
- Se aplica de forma automática
- Se mantiene la retención del 20%
Calendario ANSES: quién cobra este 25 de marzo
Jubilaciones y pensiones
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Otras asignaciones
- AUH y Asignación Familiar: DNI 9 (20 de marzo)
- Asignación por Embarazo: DNI 9 (25 de marzo)
- Maternidad: 13 de marzo al 10 de abril
- Pago único: 10 de marzo al 10 de abril
- Pensiones no contributivas: 9 de marzo al 10 de abril
Cómo consultar fecha de cobro
Los beneficiarios pueden hacerlo en la web de ANSES, Mi ANSES, la app oficial o Atención Virtual.