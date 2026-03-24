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Aumento AUH abril 2026: cuánto se cobra con la suba de ANSES y calendario de pagos

Aumento AUH abril 2026: cuánto se cobra con la suba de ANSES y calendario de pagos
ANSES oficializó un aumento del 2,9% para la AUH desde abril. Cómo quedan los montos, cuánto se cobra en mano, el impacto de la Tarjeta Alimentar y el calendario de pagos vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en abril, en línea con el esquema de actualización automática por inflación basado en el IPC del INDEC.


Con esta actualización, el monto total de la prestación pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril.



Sin embargo, el organismo mantiene el mecanismo habitual de pago: se deposita el 80% mensual y se retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.


Cuánto se cobra por AUH en abril



  • Monto total: $136.666

  • Cobro directo (80%): $109.332 por hijo

  • Retención (20%): $27.333


El monto retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad.


Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en abril



  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 hijos o más: $108.062


Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios.


Otros beneficios de ANSES: AUE y AUH por discapacidad



  • AUH por hijo con discapacidad: $445.003 (valor bruto)

  • Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH


Qué tener en cuenta sobre el aumento AUH



  • El ajuste responde directamente a la inflación mensual

  • Se aplica de forma automática

  • Se mantiene la retención del 20%


Calendario ANSES: quién cobra este 25 de marzo


Jubilaciones y pensiones



  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo


Prestación por Desempleo



  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo


Otras asignaciones



  • AUH y Asignación Familiar: DNI 9 (20 de marzo)

  • Asignación por Embarazo: DNI 9 (25 de marzo)

  • Maternidad: 13 de marzo al 10 de abril

  • Pago único: 10 de marzo al 10 de abril

  • Pensiones no contributivas: 9 de marzo al 10 de abril


Cómo consultar fecha de cobro


Los beneficiarios pueden hacerlo en la web de ANSES, Mi ANSES, la app oficial o Atención Virtual.

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