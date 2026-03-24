Aumento AUH abril 2026: cuánto se cobra con la suba de ANSES y calendario de pagos

ANSES oficializó un aumento del 2,9% para la AUH desde abril. Cómo quedan los montos, cuánto se cobra en mano, el impacto de la Tarjeta Alimentar y el calendario de pagos vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en abril, en línea con el esquema de actualización automática por inflación basado en el IPC del INDEC.

Con esta actualización, el monto total de la prestación pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril.

Sin embargo, el organismo mantiene el mecanismo habitual de pago: se deposita el 80% mensual y se retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto se cobra por AUH en abril



Monto total: $136.666



Cobro directo (80%): $109.332 por hijo



Retención (20%): $27.333



El monto retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en abril



Familias con 1 hijo: $52.250



Familias con 2 hijos: $81.936



Familias con 3 hijos o más: $108.062



Con estos valores, una familia con un hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios.

Otros beneficios de ANSES: AUE y AUH por discapacidad



AUH por hijo con discapacidad: $445.003 (valor bruto)



Asignación por Embarazo (AUE): se equipara al monto de la AUH



Qué tener en cuenta sobre el aumento AUH



El ajuste responde directamente a la inflación mensual



Se aplica de forma automática



Se mantiene la retención del 20%



Calendario ANSES: quién cobra este 25 de marzo

Jubilaciones y pensiones



DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo



Prestación por Desempleo



DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo



Otras asignaciones



AUH y Asignación Familiar: DNI 9 (20 de marzo)



Asignación por Embarazo: DNI 9 (25 de marzo)



Maternidad: 13 de marzo al 10 de abril



Pago único: 10 de marzo al 10 de abril



Pensiones no contributivas: 9 de marzo al 10 de abril



Cómo consultar fecha de cobro

Los beneficiarios pueden hacerlo en la web de ANSES, Mi ANSES, la app oficial o Atención Virtual.