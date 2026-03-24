Huevos de Pascua: cae el consumo y la producción por el alto precio del chocolate

Empresarios del sector advierten una baja de hasta el 15% en la producción y un consumo más retraído por el aumento del cacao y la situación económica.

La producción y el consumo de huevos de Pascua en Argentina registran una caída en la previa de Semana Santa, en un contexto marcado por el encarecimiento del cacao y la pérdida de poder adquisitivo.

El presidente de Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, aseguró que “esta Pascua pasa sin pena ni gloria” para el sector, al describir un escenario de ventas débiles y ajustes en la producción.

Según detalló el empresario, la producción de huevos de Pascua cayó entre un 10% y un 15% respecto a 2024, mientras que el retroceso en el conjunto del sector del chocolate ronda el 10%.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, explicó.

El impacto no solo alcanza a los productos típicos de Pascua, sino también a otros segmentos como repostería, confituras, chocolate para alfajores y productos premium para heladerías.

Ferraz, quien participa en grupos industriales del sector, señaló que el escenario actual responde a una combinación de factores económicos y cambios en los hábitos de consumo.

En ese sentido, indicó que en los últimos años, especialmente desde la pandemia, creció la tendencia a elaborar huevos de Pascua caseros como alternativa más económica frente a los precios del mercado.

A pesar de la caída en la actividad, el empresario afirmó que la firma mantiene su estructura: “Con un manejo prudente logramos sostener la fábrica sin tener que achicar personal”.

Uno de los principales factores que explican el aumento de precios es el costo internacional del cacao. “Los productos están ridículamente altos”, sostuvo.

Argentina importa casi la totalidad del cacao que consume, por lo que los precios locales dependen directamente del mercado internacional.

En ese contexto, Ferraz explicó que problemas climáticos en países productores provocaron una fuerte suba en el precio de la materia prima: la tonelada de cacao llegó a US$12.000, cuando históricamente se ubicaba entre US$3.000 y US$3.500.

“Esto hace que muchos industriales estén comprados a precios muy altos y por eso hay una resistencia a la baja de precios”, concluyó.