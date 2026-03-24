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Imprudencia en la Panamericana: a más de 80 km/h en monopatín eléctrico

<p>Un hombre fue grabado mientras circulaba a más de <strong>80 kilómetros por hora en monopatín eléctrico por la Panamericana</strong>, en un hecho que generó alarma por el riesgo en una de las autopistas más transitadas de la <strong>Zona Norte</strong>.</p> <p>La secuencia fue registrada por un conductor a la altura de <strong>Ingeniero Maschwitz</strong>, en el partido de <strong>Escobar</strong>, en dirección a la <strong>Ciudad de Buenos Aires</strong>, y rápidamente se viralizó en redes sociales.</p> <p><iframe style=

En las imágenes se observa al hombre desplazándose por la calzada en medio del tránsito, compartiendo espacio con autos y camiones, pese a que este tipo de vehículos tiene prohibida su circulación en rutas y autopistas.

El conductor que filmó la escena expresó su sorpresa mientras registraba el momento: “No, no, esto es una locura, a 80 kilómetros por hora con un monopatín. Qué terrible, es una locura esto”.

La velocidad estimada del vehículo superaba ampliamente los parámetros habituales para este tipo de transporte, lo que incrementa el riesgo tanto para el propio conductor como para terceros.

El episodio volvió a poner en foco la seguridad vial y la necesidad de controles más estrictos en corredores de alto tránsito como la autopista Panamericana.

Según la normativa vigente, los monopatines eléctricos deben utilizarse únicamente en zonas habilitadas, bajo condiciones seguras y sin poner en peligro a otros usuarios de la vía pública.

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Un hombre fue grabado mientras circulaba a más de 80 kilómetros por hora en monopatín eléctrico por la Panamericana, en un hecho que generó alarma por el riesgo en una de las autopistas más transitadas de la Zona Norte.

La secuencia fue registrada por un conductor a la altura de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre desplazándose por la calzada en medio del tránsito, compartiendo espacio con autos y camiones, pese a que este tipo de vehículos tiene prohibida su circulación en rutas y autopistas.

El conductor que filmó la escena expresó su sorpresa mientras registraba el momento: “No, no, esto es una locura, a 80 kilómetros por hora con un monopatín. Qué terrible, es una locura esto”.

La velocidad estimada del vehículo superaba ampliamente los parámetros habituales para este tipo de transporte, lo que incrementa el riesgo tanto para el propio conductor como para terceros.

El episodio volvió a poner en foco la seguridad vial y la necesidad de controles más estrictos en corredores de alto tránsito como la autopista Panamericana.

Según la normativa vigente, los monopatines eléctricos deben utilizarse únicamente en zonas habilitadas, bajo condiciones seguras y sin poner en peligro a otros usuarios de la vía pública.

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El hecho ocurrió a la altura de Ingeniero Maschwitz. El uso de monopatines está prohibido en autopistas y la escena generó preocupación por el riesgo vial.

Un hombre fue grabado mientras circulaba a más de 80 kilómetros por hora en monopatín eléctrico por la Panamericana, en un hecho que generó alarma por el riesgo en una de las autopistas más transitadas de la Zona Norte.


La secuencia fue registrada por un conductor a la altura de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, y rápidamente se viralizó en redes sociales.



En las imágenes se observa al hombre desplazándose por la calzada en medio del tránsito, compartiendo espacio con autos y camiones, pese a que este tipo de vehículos tiene prohibida su circulación en rutas y autopistas.


El conductor que filmó la escena expresó su sorpresa mientras registraba el momento: “No, no, esto es una locura, a 80 kilómetros por hora con un monopatín. Qué terrible, es una locura esto”.


La velocidad estimada del vehículo superaba ampliamente los parámetros habituales para este tipo de transporte, lo que incrementa el riesgo tanto para el propio conductor como para terceros.


El episodio volvió a poner en foco la seguridad vial y la necesidad de controles más estrictos en corredores de alto tránsito como la autopista Panamericana.


Según la normativa vigente, los monopatines eléctricos deben utilizarse únicamente en zonas habilitadas, bajo condiciones seguras y sin poner en peligro a otros usuarios de la vía pública.

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