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Tigre

Días de reciclaje en Tigre: cuándo pasa la recolección en cada localidad

Días de reciclaje en Tigre: cuándo pasa la recolección en cada localidad
El Municipio difundió el cronograma semanal del programa Reciclá, que ya superó las 10 mil toneladas recuperadas en el distrito.

El Municipio de Tigre informó el cronograma semanal del programa Reciclá, que establece los días de recolección domiciliaria de materiales reciclables en cada localidad del distrito.


La iniciativa ya superó las 10 mil toneladas de residuos recuperados, impulsada por la participación de vecinos y vecinas en la separación en origen.



Días de reciclaje en Tigre por localidad



  • Lunes: Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján y Villa La Ñata

  • Martes: Ricardo Rojas

  • Miércoles: General Pacheco, El Talar y barrio La Paloma

  • Jueves: Benavídez y Nuevo Delta

  • Viernes: Don Torcuato


Cómo sacar los reciclables


Desde el municipio indicaron que los materiales deben colocarse la noche anterior al día correspondiente.


Los vecinos deben identificar la bolsa o caja como “reciclables”, ubicarla debajo del cesto de basura y asegurarse de que los residuos estén limpios y secos.


Ecopuntos y tratamiento de residuos


El programa cuenta con más de 100 ecopuntos distribuidos en plazas y espacios públicos del distrito.


Los residuos recolectados son trasladados a la cooperativa Creando Conciencia, donde se realiza la clasificación manual para su tratamiento.


En estos puntos se pueden encontrar contenedores diferenciados:



  • Verde: papel y cartón

  • Azul: plásticos y latas


Un programa en crecimiento


Además de la recolección, el municipio impulsa campañas de concientización, talleres en escuelas y recorridas puerta a puerta con promotores ambientales.


El distrito también certifica la cantidad de materiales reciclables recolectados ante el organismo provincial OPDS, con el objetivo de garantizar transparencia en la gestión.


Para más información, los vecinos pueden contactarse a través del correo recicla@tigre.gob.ar o en redes sociales como @reciclatigre.



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