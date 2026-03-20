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Vicente López

Inauguraron un nuevo canil en el Paseo de la Costa de Vicente López: dónde queda y cómo es

Inauguraron un nuevo canil en el Paseo de la Costa de Vicente López
El espacio para mascotas fue desarrollado junto a Nestlé Purina y cuenta con más de 1.500 m², juegos, bebederos y accesos seguros.

El municipio de Vicente López inauguró un nuevo canil en el Paseo de la Costa, un espacio destinado al encuentro, juego y recreación de perros de compañía.


El predio está ubicado en la intersección de San Martín y el río, y ya puede ser utilizado por los vecinos de forma gratuita, con instalaciones renovadas y mayor capacidad.



Cómo es el nuevo canil del Paseo de la Costa


El espacio cuenta con más de 1.500 metros cuadrados y fue completamente puesto en valor mediante una renovación integral del suelo con superficies naturales y sustentables.


Además, se restauraron juegos existentes, se incorporaron bebederos con provisión continua de agua, se mejoraron los accesos con doble portón de seguridad y se sumó nueva iluminación junto con cartelería informativa sobre tenencia responsable.


Una obra financiada por el sector privado


El proyecto fue financiado y ejecutado por la empresa Nestlé Purina, en el marco de una iniciativa público-privada.


Por su parte, el municipio realizó tareas complementarias como la remoción del suelo, recambio de luminarias, reparación de rejillas, poda y mantenimiento del arbolado.


La intendenta Soledad Martínez destacó: “Estamos inaugurando junto a Purina el nuevo canil del Paseo de la Costa, es el espacio más grande que tenemos para compartir con los animales de compañía”.


Y agregó: “Estamos contentos porque esta es una inversión privada que fue financiada por Purina”.


Trabajo conjunto y bienestar animal


Desde la empresa, Mariano Lombardi señaló: “Este proyecto es una idea que venimos gestando hace mucho tiempo junto con el Municipio, con el objetivo de brindar un espacio para los vecinos y sus animales de compañía”.


También remarcó el trabajo conjunto en iniciativas de sustentabilidad y bienestar animal.


Servicios y políticas para mascotas en Vicente López


El municipio mantiene distintas políticas vinculadas al cuidado animal, como jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación.


Además, cuenta con un centro de zoonosis en Olivos, donde se brindan servicios veterinarios y atención para mascotas.


En ese sentido, la intendenta concluyó: “Vamos a seguir trabajando entre el sector público y el privado para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

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