edición 8070 - visitas hoy 59650

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Espectáculos / Vicente López

Hilda Lizarazu se presenta gratis en Vicente López: cuándo y dónde será el recital

Hilda Lizarazu
La reconocida cantante se presentará en la Quinta Trabucco en el marco del ciclo “Hecho por Ellas”. La entrada es libre hasta completar capacidad.

La cantante y compositora Hilda Lizarazu se presentará con un recital gratuito en la Quinta Trabucco, en el marco del ciclo cultural “Hecho por Ellas”.


El show será el domingo 22 de marzo a las 18 horas y la entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.



Un recital en un espacio emblemático de Vicente López


La presentación marcará la primera vez que la artista actúe en este espacio cultural de Vicente López, uno de los puntos destacados de la agenda cultural de la zona.


Vecina del distrito, su participación refuerza el vínculo con la comunidad local y suma un atractivo especial para el público de Zona Norte.


Con una extensa carrera en la música argentina, Lizarazu comenzó en los años 80 integrando bandas como Suéter, Los Twist y Man Ray, además de ser parte de la banda de Charly García como corista.


Luego desarrolló su carrera solista con canciones reconocidas como “Caribe Sur”, “Sola en los Bares”, “Hace Frío Ya” y “Amapola”.


En los últimos años presentó proyectos vinculados a la obra de García, entre ellos el espectáculo y álbum “Hilda Canta a Charly”, además de propuestas junto a Lito Vitale.


Participación especial y ciclo cultural


El recital contará además con la participación de su hija, Mia Folino, quien ya formó parte del ciclo Sub 25 en la Casa de la Cultura local.


“Hecho por Ellas” es una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de mujeres artistas a través de conciertos, cine, charlas y distintas actividades culturales durante marzo.

Últimas Noticias

Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Inauguraron el Instituto Educativo Costas en Benavídez para jóvenes y adultos orientado al ingreso universitario
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Nuevas muestras en el Museo de Arte Tigre: exponen obras de Garabito y Lula Mari
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Obras en el Delta de Tigre: reparan puentes, pasarelas y mejoran la iluminación
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Qué dice el nuevo peritaje sobre el derrumbe que dejó nueve muertos en Villa Gesell
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales
Tigre: ATRAMUTI exige paritaria urgente y mejoras laborales