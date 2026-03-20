Hilda Lizarazu se presenta gratis en Vicente López: cuándo y dónde será el recital

La reconocida cantante se presentará en la Quinta Trabucco en el marco del ciclo “Hecho por Ellas”. La entrada es libre hasta completar capacidad.

La cantante y compositora Hilda Lizarazu se presentará con un recital gratuito en la Quinta Trabucco, en el marco del ciclo cultural “Hecho por Ellas”.

El show será el domingo 22 de marzo a las 18 horas y la entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

Un recital en un espacio emblemático de Vicente López

La presentación marcará la primera vez que la artista actúe en este espacio cultural de Vicente López, uno de los puntos destacados de la agenda cultural de la zona.

Vecina del distrito, su participación refuerza el vínculo con la comunidad local y suma un atractivo especial para el público de Zona Norte.

Con una extensa carrera en la música argentina, Lizarazu comenzó en los años 80 integrando bandas como Suéter, Los Twist y Man Ray, además de ser parte de la banda de Charly García como corista.

Luego desarrolló su carrera solista con canciones reconocidas como “Caribe Sur”, “Sola en los Bares”, “Hace Frío Ya” y “Amapola”.

En los últimos años presentó proyectos vinculados a la obra de García, entre ellos el espectáculo y álbum “Hilda Canta a Charly”, además de propuestas junto a Lito Vitale.

Participación especial y ciclo cultural

El recital contará además con la participación de su hija, Mia Folino, quien ya formó parte del ciclo Sub 25 en la Casa de la Cultura local.

“Hecho por Ellas” es una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de mujeres artistas a través de conciertos, cine, charlas y distintas actividades culturales durante marzo.