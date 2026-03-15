El PJ bonaerense definió autoridades en 16 municipios y el MDF de Kicillof ganó la mayoría

El peronismo bonaerense terminó de ordenar su estructura partidaria en los distritos donde no hubo listas de unidad. El espacio alineado con Axel Kicillof logró nueve triunfos, mientras que el kirchnerismo y aliados se impusieron en el resto. En Tigre, la conducción quedó en manos del sector de Sergio Massa tras una resolución judicial.

El Partido Justicialista bonaerense completó este domingo la definición de autoridades partidarias en 16 municipios donde no se había logrado consensuar listas de unidad.

Las internas terminaron de ordenar el mapa político del peronismo provincial que, durante el próximo período, tendrá al gobernador Axel Kicillof al frente del partido más importante del distrito.

El resultado dejó nueve triunfos para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente interna que responde al gobernador. Esa fuerza logró quedarse con la conducción del PJ en Morón, Balcarce, San Nicolás, Roque Pérez, Lobería, Zárate, Saladillo, San Miguel y San Antonio de Areco.

Por su parte, los sectores vinculados al kirchnerismo y aliados del Frente Renovador se impusieron en Mar del Plata, Junín, Magdalena, Coronel Suárez, Tres de Febrero y Tornquist.

Primera sección

Uno de los distritos donde el MDF buscaba demostrar su peso político fue San Miguel, gobernado por el intendente opositor Jaime Méndez. Allí, el espacio alineado con Andrés “Cuervo” Larroque logró imponerse a la facción interna cercana a Gabriel Katopodis.

Santiago Fidanza derrotó al actual presidente partidario Juanjo Castro, que buscaba la reelección.

En Morón, el MDF también logró extender su influencia. Claudio Román consiguió renovar su mandato con el respaldo del intendente Lucas Ghi, superando al sector ligado a Martín Sabbatella.

En Tres de Febrero, el concejal camporista Juan Debandi venció al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, quien participó desde el armado del MDF.

Segunda sección

En el principal distrito de la sección, San Nicolás, Sebastián Vignoles, alineado con la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, se impuso sobre la edil Cecilia Comerio, titular del Puerto local.

En San Antonio de Areco, la lista encabezada por Martín Lobos, trabajador del Astillero Río Santiago, se quedó con la conducción partidaria.

En Zárate, municipio gobernado por el PRO, Leandro Matilla logró la reelección dentro del armado del MDF tras imponerse ante Ana María Almirón, vinculada al senador provincial Sergio Berni y a la diputada nacional Agustina Propato.

Tercera sección

En Magdalena, uno de los pocos distritos de la sección gobernados por la UCR, la concejala Mirna Gurina, referenciada en La Cámpora, se impuso en la interna local.

Cuarta sección

En Lincoln, el exintendente Jorge Fernández consiguió renovar su mandato al frente del PJ local.

En Junín, en tanto, Fernando Burgos se consagró como nuevo titular del partido.

Quinta sección

Una de las disputas más observadas se dio en Mar del Plata, donde el espacio que lidera Fernanda Raverta logró imponerse y consagró a Daniel Di Bártolo como nuevo presidente del PJ local.

En Balcarce, el dirigente Sergio Aranaga, perteneciente a uno de los sectores del MDF, logró quedarse con la conducción partidaria.

Mientras tanto, en Lobería, José Orbaiceta fue elegido como nuevo presidente del justicialismo.

Sexta sección

En Tornquist, el massista Alberto Musso derrotó a Juan Carlos Gisler.

En Coronel Suárez, distrito gobernado por el intendente oficialista Ricardo Moccero, Damián Meier se impuso sobre María Alessandra Santarossa.

Séptima sección

El MDF también celebró en Saladillo, donde la lista encabezada por Fabián Salguero, actual titular de la Casa de la Provincia en el distrito, se quedó con la conducción.

En Roque Pérez, el espacio alineado con el gobernador logró una victoria extremadamente ajustada: Homero Salas fue consagrado presidente del PJ local por apenas un voto de diferencia.

El caso Tigre

En Tigre, la conducción del partido no se definió en las urnas. La Cámara Nacional Electoral resolvió dar de baja la lista que encabezaba el hermano del intendente Julio Zamora.

Tras esa decisión judicial, fue proclamado como presidente del PJ local Luis Samyn Ducó, dirigente alineado con Sergio Massa y Malena Galmarini.