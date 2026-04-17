Nueva Edición de la Feria Vibra Emprendedora en San Fernando con más de 30 puestos de emprendedores

La Feria Vibra Emprendedora realizará su segunda edición del año con un encuentro que reunirá a más de 30 emprendedores y artesanos en San Fernando.
La propuesta invita a vecinos de la zona a recorrer distintos puestos con productos artesanales, gastronómicos y de diseño, en una jornada pensada para apoyar el trabajo de emprendedores locales.
Cuándo y dónde será la feria
El evento se realizará el sábado 18 de abril, de 11:00 a 18:00 horas, en 3 de Febrero 842, San Fernando.
Durante toda la jornada el público podrá recorrer los distintos puestos y conocer propuestas de emprendedores que ofrecen productos artesanales, textiles, gastronómicos y artículos de diseño.
Qué se podrá encontrar
- ropa y calzado deportivo
- ropa femenina informal e importada
- productos Just y Daphirus
- suculentas y plantas
- alfajores artesanales
- aceite de oliva, aceitunas, miel
- quesos, salamines y longanizas
- sales saborizadas
- bolsos, neceseres y organizadores
- tejidos artesanales
- velas y cremas
- artículos de librería
- terapias alternativas
Además, el evento contará con buffet dulce y salado para quienes visiten la feria durante la jornada.
Un espacio para emprendedores
La Feria Vibra Emprendedora busca generar un espacio donde pequeños productores y emprendedores puedan exhibir y comercializar sus productos, además de acercar propuestas artesanales a los vecinos de la zona.