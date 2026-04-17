Nueva Edición de la Feria Vibra Emprendedora en San Fernando con más de 30 puestos de emprendedores

El evento reunirá a más de 30 emprendedores con productos artesanales, gastronomía y artículos de diseño. Será el sábado 18 de abril en San Fernando.

La Feria Vibra Emprendedora realizará su segunda edición del año con un encuentro que reunirá a más de 30 emprendedores y artesanos en San Fernando.

La propuesta invita a vecinos de la zona a recorrer distintos puestos con productos artesanales, gastronómicos y de diseño, en una jornada pensada para apoyar el trabajo de emprendedores locales.

Cuándo y dónde será la feria

El evento se realizará el sábado 18 de abril, de 11:00 a 18:00 horas, en 3 de Febrero 842, San Fernando.

Durante toda la jornada el público podrá recorrer los distintos puestos y conocer propuestas de emprendedores que ofrecen productos artesanales, textiles, gastronómicos y artículos de diseño.

Qué se podrá encontrar



ropa y calzado deportivo



ropa femenina informal e importada



productos Just y Daphirus



suculentas y plantas



alfajores artesanales



aceite de oliva, aceitunas, miel



quesos, salamines y longanizas



sales saborizadas



bolsos, neceseres y organizadores



tejidos artesanales



velas y cremas



artículos de librería



terapias alternativas



Además, el evento contará con buffet dulce y salado para quienes visiten la feria durante la jornada.

Un espacio para emprendedores

La Feria Vibra Emprendedora busca generar un espacio donde pequeños productores y emprendedores puedan exhibir y comercializar sus productos, además de acercar propuestas artesanales a los vecinos de la zona.