La Feria Vibra Emprendedora vuelve a San Fernando con más de 35 emprendedores y propuestas para toda la familia

La feria se realizará los días 13 y 20 de junio en el centro de San Fernando, con entrada gratuita, productos regionales, gastronomía, sorteos y una propuesta inspirada en los colores argentinos.

Más de 35 emprendedores, artesanos y productores locales volverán a encontrarse en San Fernando en una nueva edición de la Feria Vibra Emprendedora, una propuesta que busca acercar el trabajo de pequeños proyectos locales a vecinos y visitantes.

La feria se desarrollará los sábados 13 y 20 de junio, de 11 a 18 horas, en el predio ubicado en 3 de Febrero 842, a pocos metros de Plaza Mitre, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, la edición tendrá una temática inspirada en los colores argentinos y el clima mundialista que acompaña las actividades del mes, sumando una ambientación especial a las jornadas.

Quienes recorran la feria podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores del distrito, desde indumentaria, accesorios y artículos de diseño hasta decoración, artesanías y propuestas para regalar.

La experiencia también incluirá un espacio gastronómico con productos regionales y elaboraciones artesanales. Entre las opciones habrá alfajores, miel, chocolates, aceites de oliva, conservas, embutidos, pastelería y otras especialidades producidas por pequeños emprendedores.

Además de los puestos de venta, la organización anunció música, sorteos y distintas actividades para acompañar ambas jornadas y generar un espacio de encuentro para toda la familia.

Con el paso de los años, Vibra Emprendedora se consolidó como una vidriera para quienes desarrollan proyectos propios en San Fernando, permitiendo que emprendedores y productores locales exhiban sus productos y establezcan un contacto directo con los vecinos.

La propuesta busca seguir fortaleciendo esos espacios de comercialización y difusión, promoviendo el consumo local y acompañando el crecimiento de quienes apuestan por desarrollar sus emprendimientos en la ciudad.