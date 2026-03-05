Detuvieron en Tortuguitas a una pareja acusada de integrar una banda dedicada a vender autos robados

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre y una mujer en Tortuguitas, acusados de integrar una organización dedicada a la venta de vehículos robados y falsificación de documentación automotor. Durante el allanamiento secuestraron un auto con pedido de captura y otros elementos vinculados a la causa.

Una pareja fue detenida en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, acusada de integrar una organización dedicada a la venta de vehículos robados y a la falsificación de documentación automotor.

El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa judicial que se desarrolla desde 2024 y que ya contaba con otros detenidos.

Allanamiento en Tortuguitas y detención de los sospechosos

El operativo se concretó el martes pasado tras tareas investigativas que permitieron ubicar un domicilio en la calle Grito de Ipiranga al 4100, donde residían un hombre y una mujer señalados como integrantes de la organización.

Con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, los agentes federales realizaron el allanamiento.

Durante el procedimiento fueron detenidos B.Q., de 31 años, ex empleado municipal de Vicente López, y D.J.S., de 30 años, quien contaba con antecedentes laborales en áreas de logística y administración, según registros oficiales.

Elementos secuestrados en el operativo



Un Volkswagen Gol Trend blanco sin dominio colocado, con patentes provisorias y pedido de secuestro activo por robo

sin dominio colocado, con patentes provisorias y

Una motocicleta de mediana cilindrada



Tres teléfonos celulares



Una CPU



Cédulas de identificación automotor



104.220 pesos en efectivo



Los elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa que investiga el funcionamiento de la presunta organización.

Una investigación iniciada en 2024

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó en agosto de 2024, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro inició tareas para detectar una red vinculada a la falsificación de documentación automotor.

En el marco de esas pesquisas, en febrero del año pasado fue detenido un hombre identificado como J.A.T., de 30 años, señalado como parte de la misma organización.

El sospechoso permanece con prisión preventiva, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín considerara la existencia de riesgos procesales vinculados a peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal también rechazó un pedido de excarcelación.

A lo largo de 2025 se realizaron nuevos allanamientos que derivaron en más detenciones relacionadas con la causa.

Este año, el expediente pasó a la DUOF Campana, cuyos investigadores lograron identificar el domicilio en Tortuguitas donde finalmente se concretó el operativo que permitió la detención de la pareja.

Los delitos que investiga la Justicia

Los sospechosos quedaron acusados por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con los delitos de uso de documentos públicos falsos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y estafa.

Robo de autos: las cifras en Argentina

De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante 2024 se registró un aumento del 13% en el robo de vehículos en el país respecto al año anterior.

El organismo informó que se contabilizaron 103.609 denuncias por robo de vehículos asegurados, frente a 91.574 casos registrados en 2023.

Los datos incluyen robos de automóviles, motocicletas, camionetas y camiones.

Según el reporte, la mayoría de los asaltos se produce a mano armada y el promedio nacional indica un robo de vehículo cada cinco minutos.

La tendencia creciente se observa en los últimos años, con excepción de 2020, cuando durante el período de Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19 se registraron 56.101 robos de vehículos.

En 2019 se denunciaron 65.105 hechos, mientras que en 2021 la cifra ascendió a 72.452. Posteriormente, en 2022 se registraron 91.574 casos.

Especialistas señalan que la cifra real podría ser mayor debido al robo de motocicletas que no cuentan con seguro, las cuales suelen ser un objetivo frecuente para los delincuentes.