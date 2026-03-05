La Ciudad de Buenos Aires prohíbe el uso de celulares durante las clases en las escuelas secundarias

La nueva normativa del Gobierno porteño restringe el uso de celulares durante el dictado de clases en secundaria y consolida la política de “aulas libres de celulares” basada en evidencias sobre su impacto en el aprendizaje.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la prohibición del uso de celulares durante el dictado de clases en las escuelas secundarias, tanto para estudiantes como para docentes frente a alumnos. La medida alcanza a establecimientos públicos y privados y establece que cualquier actividad digital deberá realizarse únicamente con equipos institucionales y bajo supervisión docente.

La decisión se inscribe en la política educativa impulsada por la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que desde agosto de 2024 había comenzado a regular el uso de celulares en las escuelas. Con la nueva resolución, la Ciudad avanza hacia un esquema más estricto para limitar su presencia en el ámbito escolar.

Cómo será la prohibición de celulares en las escuelas

La normativa establece criterios diferenciados según el nivel educativo.

Nivel Inicial y Primario

En estos niveles está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, el comedor y cualquier otro espacio dentro de la institución.

Además, los estudiantes no podrán llevar celulares a la escuela.

Nivel Secundario

En las escuelas secundarias se dispone la prohibición del uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases.

La restricción alcanza tanto a estudiantes como a docentes frente a alumnos, y determina que las actividades digitales se realicen exclusivamente con equipamiento institucional y planificación pedagógica.

Recreos y otros espacios

La resolución también regula el uso de celulares fuera del aula.

En Inicial y Primaria continúa la prohibición total, incluso durante recreos y en el comedor.

En el Nivel Secundario, en cambio, cada escuela deberá definir pautas institucionales para el uso de celulares en los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas o artísticas.

Excepciones contempladas

La normativa prevé excepciones para casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo, donde el uso del dispositivo pueda ser necesario.

Jorge Macri: “El celular es una máquina de distracción”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la medida al señalar que el objetivo es recuperar la atención dentro del aula.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, afirmó.

También sostuvo: “El objetivo de esta en el aula es aprender y como gobierno tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.