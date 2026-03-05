Con eje en seguridad, salud y obras, Leo Nardini inauguró el período legislativo del HCD de Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante con un discurso en el que repasó diez años de superávit municipal, obras, seguridad y nuevos proyectos para el distrito.

El intendente Leo Nardini encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, donde presentó un balance de gestión y delineó las principales líneas de trabajo para el año legislativo.

La actividad se realizó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa y la secretaria de Gobierno y Monitoreo, María Luján Salgado, junto a funcionarios y concejales del distrito.

Durante su discurso, el jefe comunal sostuvo que el municipio mantiene diez años consecutivos de superávit estructural, lo que permitió sostener políticas públicas sin recurrir al endeudamiento. “Se puede ser peronista, administrar con responsabilidad y no dejar de hacer”, expresó.

El intendente también destacó el respaldo obtenido en las elecciones bonaerenses de 2025, donde su espacio alcanzó el 68% de los votos, y remarcó que la legitimidad de la gestión se sustenta en políticas concretas orientadas a mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

Seguridad, salud y obras públicas: los ejes del balance

En materia de seguridad, Nardini enumeró la incorporación de móviles, camionetas y motos para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería Nacional y Protección Ciudadana, además de la inauguración de una nueva Posta Policial en Tortuguitas.

También mencionó la implementación de tecnología de reconocimiento de matrículas y el tendido de fibra óptica en el Área de Promoción El Triángulo, con el objetivo de fortalecer los sistemas de prevención y monitoreo.

Inversión en salud

El intendente remarcó que la salud es el área con mayor presupuesto municipal, representando el 32% del total, con avances en infraestructura sanitaria y equipamiento.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la construcción del Hospital Universitario, además del fortalecimiento del SAME, que según indicó permitió mejorar los tiempos de respuesta y la atención en emergencias.

Obras y desarrollo urbano

En el área de obras públicas, el municipio ejecutó 248 pavimentaciones con financiamiento municipal, junto con la nueva entrada a la ciudad de Tortuguitas, realizada en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el intendente presentó el proyecto del Paseo de la Laguna, un espacio que integrará naturaleza, cultura y gastronomía, y que formará parte del plan Distrito Malvinas, una iniciativa que contempla también un complejo de viviendas y el Teatro Municipal, actualmente en construcción.

Nuevos proyectos para el distrito

Durante su mensaje, Nardini destacó dos iniciativas impulsadas junto al diputado provincial Luis Vivona.

Una de ellas es la construcción de un Polo Judicial, que permitirá acercar servicios de justicia no solo a los vecinos de Malvinas Argentinas, sino también a los de José C. Paz y San Miguel.

La otra propuesta es la postulación del distrito como sede de los primeros Juegos Olímpicos de Deporte Urbano, iniciativa vinculada a la Ley de Deporte Urbano impulsada por Vivona en la Legislatura bonaerense.

“Seguiremos consolidando el deporte como una política pública que transforma la vida cotidiana y proyecta nuestra ciudad como referencia provincial, gracias Luis”, expresó el intendente.

El mensaje político del intendente

En el cierre de su discurso, Nardini se refirió al contexto nacional y remarcó el rol de la política como herramienta para transformar la realidad.

“Cada obra, cada política social, cada espacio recuperado y cada oportunidad creada son la prueba de que este proyecto se sostiene en hechos y no en palabras”, afirmó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el distrito: “No importa donde me toque estar, siempre voy a estar con el compromiso inclaudicable de trabajar por los vecinos de Malvinas Argentinas, porque yo soy de Malvinas Argentinas y vivo acá”.

Y agregó: “No creemos en los proyectos personales, no creemos en los mesías. Creemos en el esfuerzo, en el trabajo, en la utilización de la política como herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente”.